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Survivor 2025 Dilşah Kurt Kimdir? Survivor Gönüllüler Kadrosunda Yer Alan Dilşah Kurt Kaç Yaşında ve Nereli?

Survivor 2025 Dilşah Kurt Kimdir? Survivor Gönüllüler Kadrosunda Yer Alan Dilşah Kurt Kaç Yaşında ve Nereli?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.12.2024 - 15:34

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor, 1 Ocak 2025'te izleyiciyle buluşuyor. 2025 Survivor Gönüller takımı tanıtım videosu yayınlandı. Survivor 2025 kadrosuna Dilşah Kurt da dahil oldu. Gönüllüler takımında yer alacak Dilşah Kurt, All Star'da izleyeceğiz. Peki Survivor 2025 Dilşah Kurt kimdir? Survivor 2025 Dilşah Kurt evli mi, hakkında merak edilen tüm detayları açıklıyoruz...

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TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, yıllardır büyük ilgiyle takip edilen Survivor, 2025 sezonu ile ekranlara dönüyor. Survivor 2025 kadrosu belli oldu. Kadroda Dilşah Kurt da yer alıyor.

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, yıllardır büyük ilgiyle takip edilen Survivor, 2025 sezonu ile ekranlara dönüyor. Survivor 2025 kadrosu belli oldu. Kadroda Dilşah Kurt da yer alıyor.

Dilşah Kurt Kimdir?

Dilşah Kurt Kimdir?

Dilşah Kurt, Türkiye'nin tanınmış milli boksörlerinden biridir. Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde mücadele etmiş olan Kurt, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. Başarılı sporcu, 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda şampiyon olarak önemli bir başarı elde etmiştir. Milli takım düzeyinde Türkiye'yi temsil eden Dilşah Kurt, hem akademik hem de sportif kariyeriyle dikkat çekmektedir.

Dilşah Kurt Kaç Yaşında, Nereli?

Dilşah Kurt Kaç Yaşında, Nereli?

1995 yılında doğan Dilşat Kurt, 29 yaşında ve Yozgat'ta doğmuştur.

Dilşat Kurt Evli mi?

Dilşat Kurt Evli mi?

Dilşah Kurt’un evli olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Özel hayatını genellikle sosyal medya hesabından paylaşmıyor.

Dilşah Kurt'un Instagram Hesabı Nedir?

Dilşah Kurt'un Instagram Hesabı Nedir?

Yarışmacının Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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