Survivor 2025 Dilşah Kurt Kimdir? Survivor Gönüllüler Kadrosunda Yer Alan Dilşah Kurt Kaç Yaşında ve Nereli?

Dilşah Kurt, Türkiye'nin tanınmış milli boksörlerinden biridir. Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde mücadele etmiş olan Kurt, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. Başarılı sporcu, 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda şampiyon olarak önemli bir başarı elde etmiştir. Milli takım düzeyinde Türkiye'yi temsil eden Dilşah Kurt, hem akademik hem de sportif kariyeriyle dikkat çekmektedir.