Süper Kupa'ya Dikkat Çekti: Derbi Öncesinde Salih Uçan'dan İddialı Sözler

'Nasıl bir oyun oynayacağız? Her maçın öyküsü farklı. Sezon başından beri gayet olumlu sonuçlar alarak devam ediyoruz. Sezonu Galatasaray maçıyla açtık .Son maçta da Lyon'a karşı da olumlu sonuç aldık. Herkes sahadan mutlu ayrıldı. Son 2 senedir ligde iyi oynayan Galatasaray'a karşı mücadele edeceğiz. İki takım da namağlup. Bu maçı da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz, bu en büyük dileğimiz.