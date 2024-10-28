Süper Kupa'ya Dikkat Çekti: Derbi Öncesinde Salih Uçan'dan İddialı Sözler
Süper Kupa'ya Dikkat Çekti: Derbi Öncesinde Salih Uçan'dan İddialı Sözler
Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Salih Uçan, tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Uçan, Galatasaray'ın iki sezondur çok iyi olduğuna dikkat çekerken özgüvenli olduklarını belirtti.
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"Her maçın öyküsü farklı"
"O maçın verdiği özgüvenle geliyoruz."
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Gs alır bu maçı (Beşiktaşlıyım) Gönül ister almayı Beşiktaş avrupa maçlarından ötürü yorgun. Bide malum tabi köy Avrupanın iyi klupleri ile mücadele ediyoruz... Devamını Gör