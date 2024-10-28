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Beşiktaş , Galatasaray
Süper Kupa'ya Dikkat Çekti: Derbi Öncesinde Salih Uçan'dan İddialı Sözler

Süper Kupa'ya Dikkat Çekti: Derbi Öncesinde Salih Uçan'dan İddialı Sözler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 19:27

Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Salih Uçan, tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Uçan, Galatasaray'ın iki sezondur çok iyi olduğuna dikkat çekerken özgüvenli olduklarını belirtti.

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"Her maçın öyküsü farklı"

"Her maçın öyküsü farklı"

'Nasıl bir oyun oynayacağız? Her maçın öyküsü farklı. Sezon başından beri gayet olumlu sonuçlar alarak devam ediyoruz. Sezonu Galatasaray maçıyla açtık .Son maçta da Lyon'a karşı da olumlu sonuç aldık. Herkes sahadan mutlu ayrıldı. Son 2 senedir ligde iyi oynayan Galatasaray'a karşı mücadele edeceğiz. İki takım da namağlup. Bu maçı da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz, bu en büyük dileğimiz.

"O maçın verdiği özgüvenle geliyoruz."

"O maçın verdiği özgüvenle geliyoruz."

'Sezona Galatasaray maçıyla başladık. O maçın verdiği özgüvenle geliyoruz. Galatasaray son 2 senedir çok iyi maçlar çıkardı, şampiyon. Bu sene biz farklıyız. Sezon başındaki maçın verdiği özgüvenle geldik. Hem Konyaspor hem Lyon maçları olumlu geçti. Bugün kazanmak için buradayız. Her maçın öyküsü farklı. Son derbide 17. saniyede golü bulduk. Bakalım, güçlü Beşiktaş olacak. Maçın sonunda mutlu olan ekip biz oluruz.'

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Gs alır bu maçı (Beşiktaşlıyım) Gönül ister almayı Beşiktaş avrupa maçlarından ötürü yorgun. Bide malum tabi köy Avrupanın iyi klupleri ile mücadele ediyoruz... Devamını Gör