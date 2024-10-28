Gözler Dev Derbide: Galatasaray - Beşiktaş Maçının İlk 11'leri Belli Oldu!
Gözler Dev Derbide: Galatasaray - Beşiktaş Maçının İlk 11'leri Belli Oldu!
Süper Lig'de sezonun en kritik maçlarından biri olarak ifade edilen Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde kadrolar açıklandı. Okan Buruk, Osimhen - Icardi ikilisiyle sahaya çıkma kararı aldı.
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Galatasaray'ın 11'i
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Beşiktaş'ın 11'i
Ev sahibi Galatasaray, maçtan üç puanla ayrılırsa en yakın rakibine 6 puan fark atmış olacak.
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