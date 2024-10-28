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Galatasaray , Beşiktaş
Gözler Dev Derbide: Galatasaray - Beşiktaş Maçının İlk 11'leri Belli Oldu!

Gözler Dev Derbide: Galatasaray - Beşiktaş Maçının İlk 11'leri Belli Oldu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 19:01

Süper Lig'de sezonun en kritik maçlarından biri olarak ifade edilen Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde kadrolar açıklandı. Okan Buruk, Osimhen - Icardi ikilisiyle sahaya çıkma kararı aldı.

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Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray'ın 11'i
  • Muslera, Barış Alper, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Sallai, Torreira, Sara, Yunus, Osimhen, Icardi.

Beşiktaş'ın 11'i

Beşiktaş'ın 11'i
  • Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa, Semih, Immobile

Ev sahibi Galatasaray, maçtan üç puanla ayrılırsa en yakın rakibine 6 puan fark atmış olacak.

Ev sahibi Galatasaray, maçtan üç puanla ayrılırsa en yakın rakibine 6 puan fark atmış olacak.

Okan Buruk yönetiminde bu sezon Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen, 9 maçtan, 8 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş engelini kayıpsız aşması halinde en yakın rakibi Samsunspor'la puan farkını 6'ya çıkaracak. Beşiktaş, Fenerbahçe gibi haftayı 20 puanda noktalayacak.

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