"Summer Vibes": Yaz Sezonu Pırıl Pırıl Güneşin Altında Sürerken Size Bu 13 Şarkı Eşlik Etsin
"Summer Vibes": Yaz Sezonu Pırıl Pırıl Güneşin Altında Sürerken Size Bu 13 Şarkı Eşlik Etsin
Yaz deyince aklımıza sıcaklar gelse de aslında bu mevsimin ışıl ışıl bir enerjisi var. İnsanın içine doluyor ve adeta güzelleştiriyor. Yazın enerjisine dahil olmak için favori şarkınızı yorumlara yazın!
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1. Ozbi '' Geceyi Anlatmış '' (Official Video)
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2. Kötü Kötü Şeyler
3. Tuna Kiremitçi & Sena Şener - Birden Geldin Aklıma (Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları)
4. Yo Voy (feat. Daddy Yankee)
5. Dolu Kadehi Ters Tut - Portakallı Pekin Ördeğim (PBB)
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6. Yaşlı Amca - Ve Ben
7. Aşk Lazım [Official Video] - Gökhan Türkmen #Ara
8. Atiye - Salla (Official Music Video)
9. Bora Duran - Sana Doğru
10. Ezhel - Felaket (Official Audio)
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