Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
"Summer Vibes": Yaz Sezonu Pırıl Pırıl Güneşin Altında Sürerken Size Bu 13 Şarkı Eşlik Etsin

etiket "Summer Vibes": Yaz Sezonu Pırıl Pırıl Güneşin Altında Sürerken Size Bu 13 Şarkı Eşlik Etsin

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 16:16

Yaz deyince aklımıza sıcaklar gelse de aslında bu mevsimin ışıl ışıl bir enerjisi var. İnsanın içine doluyor ve adeta güzelleştiriyor. Yazın enerjisine dahil olmak için favori şarkınızı yorumlara yazın!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Ozbi '' Geceyi Anlatmış '' (Official Video)

2. Kötü Kötü Şeyler

3. Tuna Kiremitçi & Sena Şener - Birden Geldin Aklıma (Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları)

4. Yo Voy (feat. Daddy Yankee)

5. Dolu Kadehi Ters Tut - Portakallı Pekin Ördeğim (PBB)

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Yaşlı Amca - Ve Ben

7. Aşk Lazım [Official Video] - Gökhan Türkmen #Ara

8. Atiye - Salla (Official Music Video)

9. Bora Duran - Sana Doğru

10. Ezhel - Felaket (Official Audio)

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

12. Ozbi - Dünya'm

13. Çalkala - Seden Gürel [Official Video]

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın