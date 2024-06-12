Summer Baby: Yazın Geldiğini İliklerimize Kadar Hissettiren O Muhteşem 16 Şarkı
Summer Baby: Yazın Geldiğini İliklerimize Kadar Hissettiren O Muhteşem 16 Şarkı
Yazın geldiğinizi iliklerimize kadar hissettirecek şarkılar bu listede!
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1. Alice Merton - No Roots
2. Sia - Cheap Thrills ft. Sean Paul
3. Camila Cabello - Havana ft. Young Thug
4. Ed Sheeran - Shape of You
5. DNCE - Cake By The Ocean
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6. Kylie Minogue - Can't Get You Out Of My Head
7. Madcon - Beggin
8. Mary J. Blige - Family Affair
9. OneRepublic - Counting Stars
10. Imagine Dragons - Sharks
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11. Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back
12. Dua Lipa - New Rules
13. Katy Perry - Hot N Cold
14. Maroon 5 - Moves Like Jagger ft. Christina Aguilera
15. The Weeknd - I Feel It Coming ft. Daft Punk
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