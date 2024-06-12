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Summer Baby: Yazın Geldiğini İliklerimize Kadar Hissettiren O Muhteşem 16 Şarkı

etiket Summer Baby: Yazın Geldiğini İliklerimize Kadar Hissettiren O Muhteşem 16 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 11:16

Yazın geldiğinizi iliklerimize kadar hissettirecek şarkılar bu listede!

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1. Alice Merton - No Roots

2. Sia - Cheap Thrills ft. Sean Paul

3. Camila Cabello - Havana ft. Young Thug

4. Ed Sheeran - Shape of You

5. DNCE - Cake By The Ocean

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6. Kylie Minogue - Can't Get You Out Of My Head

7. Madcon - Beggin

8. Mary J. Blige - Family Affair

9. OneRepublic - Counting Stars

10. Imagine Dragons - Sharks

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11. Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back

12. Dua Lipa - New Rules

13. Katy Perry - Hot N Cold

14. Maroon 5 - Moves Like Jagger ft. Christina Aguilera

15. The Weeknd - I Feel It Coming ft. Daft Punk

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16. The Black Eyed Peas - Pump It

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