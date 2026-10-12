Sudan-Mısır Sınırındaki Altın Madenine Hava Saldırısı: 72 Madenci Hayatını Kaybetti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sudan ile Mısır arasındaki sınır hattında, Halayeb üçgeni yakınlarındaki Cebel Ukeydat altın madenine düzenlenen hava saldırısında en az 72 kişi hayatını kaybetti. Sudanlı insan hakları örgütü Emergency Lawyers, 10 Ekim Cumartesi günü yaşanan saldırıdan Mısır hava kuvvetlerini sorumlu tutarken Kahire yönetiminden henüz resmî bir açıklama gelmedi; ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.
Kaynak: AFP
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumartesi sabahı 8 sularında maden sahasının üzerinde beliren bir savaş uçağı, bölgeyi beş kez vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın