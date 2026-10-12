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Sudan-Mısır Sınırındaki Altın Madenine Hava Saldırısı: 72 Madenci Hayatını Kaybetti

Sudan-Mısır Sınırındaki Altın Madenine Hava Saldırısı: 72 Madenci Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.10.2026 - 07:42
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Sudan ile Mısır arasındaki sınır hattında, Halayeb üçgeni yakınlarındaki Cebel Ukeydat altın madenine düzenlenen hava saldırısında en az 72 kişi hayatını kaybetti. Sudanlı insan hakları örgütü Emergency Lawyers, 10 Ekim Cumartesi günü yaşanan saldırıdan Mısır hava kuvvetlerini sorumlu tutarken Kahire yönetiminden henüz resmî bir açıklama gelmedi; ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AFP

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Cumartesi sabahı 8 sularında maden sahasının üzerinde beliren bir savaş uçağı, bölgeyi beş kez vurdu.

Cumartesi sabahı 8 sularında maden sahasının üzerinde beliren bir savaş uçağı, bölgeyi beş kez vurdu.

Sahadan kaçmayı başaran madenci Abdelaziz Youssef, olayı AFP'ye şöyle anlattı: bir uçak göründü, 'beş kez vurdu ve çok sayıda kişi öldü.' Youssef ve bir başka tanık, kaçarken yerde cesetler gördüklerini, enkaz altında kalanların sayısının çok daha fazla olabileceğini söyledi. Binlerce kişinin çalıştığı sahadan konuşan Sharaf Ali ise insanların saldırının ardından dağlara dağıldığını, bu yüzden kaç kişinin öldüğünün tam olarak bilinmediğini ifade etti.

Emergency Lawyers'ın verdiği 72 rakamı ön bilgilere dayanıyor ve doğrulama çalışmaları sürüyor. Sudan Doktorlar Ağı da bölgenin vurulduğunu ve çok sayıda kişinin öldüğünü açıkladı; ancak saldırının sorumlusu hakkında bilgi vermedi. Yaralıların ağır durumda olduğunu ve bölgede sağlık hizmetine erişimin zor olduğunu belirten ağ, can kaybının artabileceği uyarısında bulundu. Saldırıyı kimin yaptığı ise henüz bilinmiyor.

Hak örgütüne göre saldırı Sudan topraklarında gerçekleşti. Mısır ordusu ise saldırıyı üstlenmedi, ancak daha önce yasa dışı altın madenciliğine karşı 'büyük ölçekli bir operasyon' yürüttüğünü duyurmuştu. Kahire, askeri operasyonlarının Mısır sınırları içinde kaldığını savunuyor. Bazı kaynaklara göre Mısırlı yetkililer bölge halkını önceden tahliyeye çağırmıştı. Halayeb üçgeni ise iki ülkenin de sahip çıktığı, doğal kaynaklar açısından zengin tartışmalı bir bölge.

Bu, Cebel Ukeydat'a bu yıl yönelen ikinci saldırı. Haziranda aynı bölgede Mısır'a atfedilen hava saldırılarında 23 işçi hayatını kaybetmişti. Mısır'ın o dönem açıkladığı kampanyada 223 kişi gözaltına alınmış, bunların 136'sı yabancı uyruklu çıkmıştı. Emergency Lawyers ise saldırıları, Mısır yetkililerinin Sudan'ın doğal kaynakları üzerindeki kontrolünü genişletme ve pekiştirme isteğine bağlıyor.

Arka planda Nisan 2023'te başlayan iç savaş var. Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalarda 200 binden fazla kişi öldü; devletin gelirleri çöktükçe altın her iki taraf için de ana nakit kaynağına dönüştü. Uzmanlar Sudan'da çıkarılan altının büyük bölümünün Mısır'a kaçırıldığını belirtiyor. Mısır'ın ordu komutanı Abdel Fettah el-Burhan'ı desteklediği biliniyor. Yaklaşık 1.200 kilometrelik ortak sınırın iki yakasında şimdi gözler Kahire'nin ve Sudan yönetiminin açıklamasında.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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