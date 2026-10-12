Sudan-Mısır Sınırındaki Altın Madenine Hava Saldırısı: 72 Madenci Hayatını Kaybetti

Sahadan kaçmayı başaran madenci Abdelaziz Youssef, olayı AFP'ye şöyle anlattı: bir uçak göründü, 'beş kez vurdu ve çok sayıda kişi öldü.' Youssef ve bir başka tanık, kaçarken yerde cesetler gördüklerini, enkaz altında kalanların sayısının çok daha fazla olabileceğini söyledi. Binlerce kişinin çalıştığı sahadan konuşan Sharaf Ali ise insanların saldırının ardından dağlara dağıldığını, bu yüzden kaç kişinin öldüğünün tam olarak bilinmediğini ifade etti.

Emergency Lawyers'ın verdiği 72 rakamı ön bilgilere dayanıyor ve doğrulama çalışmaları sürüyor. Sudan Doktorlar Ağı da bölgenin vurulduğunu ve çok sayıda kişinin öldüğünü açıkladı; ancak saldırının sorumlusu hakkında bilgi vermedi. Yaralıların ağır durumda olduğunu ve bölgede sağlık hizmetine erişimin zor olduğunu belirten ağ, can kaybının artabileceği uyarısında bulundu. Saldırıyı kimin yaptığı ise henüz bilinmiyor.

Hak örgütüne göre saldırı Sudan topraklarında gerçekleşti. Mısır ordusu ise saldırıyı üstlenmedi, ancak daha önce yasa dışı altın madenciliğine karşı 'büyük ölçekli bir operasyon' yürüttüğünü duyurmuştu. Kahire, askeri operasyonlarının Mısır sınırları içinde kaldığını savunuyor. Bazı kaynaklara göre Mısırlı yetkililer bölge halkını önceden tahliyeye çağırmıştı. Halayeb üçgeni ise iki ülkenin de sahip çıktığı, doğal kaynaklar açısından zengin tartışmalı bir bölge.

Bu, Cebel Ukeydat'a bu yıl yönelen ikinci saldırı. Haziranda aynı bölgede Mısır'a atfedilen hava saldırılarında 23 işçi hayatını kaybetmişti. Mısır'ın o dönem açıkladığı kampanyada 223 kişi gözaltına alınmış, bunların 136'sı yabancı uyruklu çıkmıştı. Emergency Lawyers ise saldırıları, Mısır yetkililerinin Sudan'ın doğal kaynakları üzerindeki kontrolünü genişletme ve pekiştirme isteğine bağlıyor.

Arka planda Nisan 2023'te başlayan iç savaş var. Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalarda 200 binden fazla kişi öldü; devletin gelirleri çöktükçe altın her iki taraf için de ana nakit kaynağına dönüştü. Uzmanlar Sudan'da çıkarılan altının büyük bölümünün Mısır'a kaçırıldığını belirtiyor. Mısır'ın ordu komutanı Abdel Fettah el-Burhan'ı desteklediği biliniyor. Yaklaşık 1.200 kilometrelik ortak sınırın iki yakasında şimdi gözler Kahire'nin ve Sudan yönetiminin açıklamasında.