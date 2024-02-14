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Şubat Ayının Derecesini Artıracak 14 Sevgililer Günü Şarkısı

etiket Şubat Ayının Derecesini Artıracak 14 Sevgililer Günü Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 15:29

Şubat ayı ülkenin her bir yanında soğuk geçse de, partnerimiz içimizi ısıtmaya yetiyor. Sadece eller değil, gönüller biraz daha ısınsın istiyorsan Sevgililer Günü için hazırladığımız bu çalma listesine bir göz atabilirsin!

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1. Elvis Presley - Can't Help Falling In Love

2. Nat King Cole - L-O-V-E

3. Taylor Swift - Lover

4. Coldplay - Yellow

5. Elton John - Your Song

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6. Adele - Make You Feel My Love

7. John Legend - All of Me

8. Forest Blakk - Fall Into Me

9. Etta James - At Last

10. Luther Vandross - Endless Love

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11. Beyoncé - Love On Top

12. Céline Dion - Because You Loved Me

13. Mazzy Star - Fade Into You

14. Frank Sinatra - Somethin' Stupid

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