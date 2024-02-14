Şubat Ayının Derecesini Artıracak 14 Sevgililer Günü Şarkısı
Şubat Ayının Derecesini Artıracak 14 Sevgililer Günü Şarkısı
Şubat ayı ülkenin her bir yanında soğuk geçse de, partnerimiz içimizi ısıtmaya yetiyor. Sadece eller değil, gönüller biraz daha ısınsın istiyorsan Sevgililer Günü için hazırladığımız bu çalma listesine bir göz atabilirsin!
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1. Elvis Presley - Can't Help Falling In Love
2. Nat King Cole - L-O-V-E
3. Taylor Swift - Lover
4. Coldplay - Yellow
5. Elton John - Your Song
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6. Adele - Make You Feel My Love
7. John Legend - All of Me
8. Forest Blakk - Fall Into Me
9. Etta James - At Last
10. Luther Vandross - Endless Love
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11. Beyoncé - Love On Top
12. Céline Dion - Because You Loved Me
13. Mazzy Star - Fade Into You
14. Frank Sinatra - Somethin' Stupid
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