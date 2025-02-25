Şubat Ayı Bitmeden Dinlemen Gereken Şarkı Ne?
Şubat Ayı Bitmeden Dinlemen Gereken Şarkı Ne?
Şubat ayı hızla geçiyor peki daha önce keşfetmediğin bir şarkı var mı? Hadi, bu ayın sonuna kadar mutlaka dinlemen gereken parçayı birlikte keşfedelim! 👇
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1. 2025'in ilk günlerini geride bıraktık? Nasıl geçti, puanlar mısın?
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2. Bu içeceklerden hangisini ikram edelim sana?
3. Şu an üzerinde taşıyabileceğinden fazla sorumluluk olduğunu düşünüyor musun?
4. Gelecek günleri hayal etmek seni heyecanlandırıyor mu?
5. Yeteri kadar hareket ediyor musun?
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6. Peki, tek başına aktivite yapmayı sever misin?
7. Yenilikler sana nasıl hissettirir?
8. Son olarak, senin bu yıldan en büyük beklentin ne?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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