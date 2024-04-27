Şu Yaz Mevsimi Bi’ Gelse de İçimiz Açılsa Diyenlere 10 Ferahlatıcı Yemek Tarifi
Şu Yaz Mevsimi Bi’ Gelse de İçimiz Açılsa Diyenlere 10 Ferahlatıcı Yemek Tarifi
Havalar ısınmaya başladı, güneş yüzünü göstermeye başladı, canınız ferahlatıcı, lezzetli ve pratik bir şeyler mi çekiyor? O zaman bu içerik tam size göre!
Birazdan sizinle paylaşacağımız yaz ruhuna uygun yemek tarifleri, o kadar kolay ve lezzetli ki, hepsini denemek isteyeceksiniz.
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1. Kızartılmamış Kızarmış Dondurma
2. Izgara Sebze Salatası
3. Yoğurtlu Dereotu Soslu, Mantarlı Tavuk
4. Nar Ekşili Fava
5. Gevrek Yeşil Fasulye
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6. Dondurmalı Kabak Tatlısı
7. Mini Bazlama Sandviç
8. Mango ve Kavunlu Salsa Soslu Izgara Deniz Tarağı
9. Bruschetta (İtalyan Antipasti)
10. (Vejetaryen) Sosisli Fransız Tostu Salatası
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