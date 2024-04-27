Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Şu Yaz Mevsimi Bi’ Gelse de İçimiz Açılsa Diyenlere 10 Ferahlatıcı Yemek Tarifi

etiket Şu Yaz Mevsimi Bi’ Gelse de İçimiz Açılsa Diyenlere 10 Ferahlatıcı Yemek Tarifi

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 19:01

Havalar ısınmaya başladı, güneş yüzünü göstermeye başladı, canınız ferahlatıcı, lezzetli ve pratik bir şeyler mi çekiyor? O zaman bu içerik tam size göre!

Birazdan sizinle paylaşacağımız yaz ruhuna uygun yemek tarifleri, o kadar kolay ve lezzetli ki, hepsini denemek isteyeceksiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kızartılmamış Kızarmış Dondurma

1. Kızartılmamış Kızarmış Dondurma

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler (8 porsiyon için):

  • 50 gram mısır gevreği

  • 20 gram fındık, tüm

  • 20 gram hindistancevizi tanesi

  • 1 çay kaşığı tarçın, öğütülmüş

  • 2 yemek kaşığı erimiş tereyağı

  • 1.000 mililitre vanilyalı dondurma

Yapılışı:

1. Sekiz top dondurmayı alıp pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye dizin. Dondurucuda bekletin.

2. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine mısır gevreği, fındık ve Hindistan cevizi gevreği ekleyin ve sepeti atıştırmalık kapağıyla kapatın. Airfryer'ın kapağını kapatıp belirtilen süre ve sıcaklıkta aleti çalıştırın.

3. Pişirme tamamlandığında mısır gevreği, fındık ve Hindistan cevizi parçacıklarını 10 dakika soğumaya bırakın.

4. Soğuduktan sonra karışımı bir blendere (veya bir mutfak robotuna) aktarın. Blender kapağını kapatıp aleti çalıştırın. Küçük parçalar elde edene kadar karıştırın, çok fazla karıştırmamaya dikkat edin!

5. Karışımı derin olmayan bir kaba aktarın. Toz tarçınla karıştırın. Üzerine eritilmiş tereyağını döküp iyice karıştırın. 10 dakika soğumaya bırakın.

6. Dondurma toplarını dondurucudan alıp hazırlanan kıtır karışıma bulayın. Güzel, yuvarlak bir top yapmak için elinizle hafifçe şekillendirin.

İpucu: Kızartılmamış kızarmış dondurmayı taze kırmızı orman meyveleri, çırpılmış krema ve taze nane yapraklarıyla hemen servis edin.

2. Izgara Sebze Salatası

2. Izgara Sebze Salatası

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20-25 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 2 domates

  • 2 biber (kırmızı ve yeşil)

  • 1 patlıcan

  • 1 kabak

  • Zeytinyağı

  • Limon suyu

  • Tuz

  • Karabiber

  • Fesleğen (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Sebzeleri yıkayın ve istediğiniz büyüklükte doğrayın.

2. Bir kapta zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın.

3. Sebzeleri bu karışıma ekleyip güzelce harmanlayın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetini yağlayın ve sebzeleri sepete yerleştirin.

5. 200°C'de 20-25 dakika pişirin.

6. Pişen sebzeleri servis tabağına alın ve üzerine fesleğen yaprakları süsleyin.

3. Yoğurtlu Dereotu Soslu, Mantarlı Tavuk

3. Yoğurtlu Dereotu Soslu, Mantarlı Tavuk

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 400 gr tavuk göğsü (fileto)

  • 200 gr mantar

  • 1 kırmızı soğan

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1/2 demet taze dereotu

  • 1 diş sarımsak

  • Zeytinyağı

  • Tuz, Karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın.

2. Mantarları dilimleyin.

3. Soğanı halka halka doğrayın.

4. Dereotu ve sarımsağı ince ince doğrayın.

5. Bir kapta yoğurt, zeytinyağı, limon suyu, dereotu, sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın.

6. Tavuk göğsünü Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetine yerleştirin ve 200°C'de 15-20 dakika pişirin. Pişen tavuğu küp küp doğrayın.

7. Mantarları ve soğanı Airfryer'ın sepetine yerleştirin ve 200°C'de 10 dakika pişirin.

8. Tavuk, mantar ve soğanı bir kapta karıştırın. Hazırladığınız yoğurtlu dereotu sosu üzerine dökün ve güzelce karıştırın.

9. Serin bir yerde dinlendirdikten sonra servis edin.

4. Nar Ekşili Fava

4. Nar Ekşili Fava

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20-25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 200 gr kuru bakla

  • 1 soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1/2 su bardağı zeytinyağı

  • 1/4 su bardağı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 1/2 demet dereotu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Kuru baklaları bol suda en az 4 saat, tercihen bir gece önceden ıslatın.

2. Islanmış baklaları süzün ve airfryer sepetine yerleştirin.

3. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın ve baklaların üzerine ekleyin.

4. Zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, tuz ve karabiberi de ekleyin ve karıştırın.

5. Philips Airfryer 7000 XXL'ı 180°C'ye ayarlayın ve baklaları 20-25 dakika pişirin.

6. Baklalar piştikten sonra airfryer'dan çıkarın ve soğumaya bırakın. Soğuyan favayı püre haline getirin.

7. Dereotu ince ince doğrayın ve favaya ekleyin. Favayı servis tabağına alın ve zeytinyağı ile süsleyin.

8. Nar ekşisi ve limon ile tatlandırın.

5. Gevrek Yeşil Fasulye

5. Gevrek Yeşil Fasulye

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 9 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 300 gram yeşil fasülye

  • 40 gram un

  • 2 yumurta

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 70 gram galeta unu

  • 30 gram parmesan, rendelenmiş

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı sıvıyağ

Yapılışı:

1. Yeşil fasulyeleri yıkayıp kenarlarını kesin. Kağıt havluyla kurulayın.

2. Yeşil fasulyeleri bir kaseye aktarın, unu ekleyin ve heryerini eşit kaplayacak şekilde iyice karıştırın.

3. Başka bir kapta galeta unu, rendelenmiş parmesan ve sarımsak tozunu karıştırın.

4. Önce una bulanmış yeşil fasulyeleri, çırpılmış yumurtaların olduğu kaba katın. Ardından yeşil fasulyeleri yumurtaların içinden çıkarın, fazla Sıvısını süzüp hemen galeta unu karışımına aktarın. Yeşil fasulyeleri çevirin ve her tarafı galeta unuyla kaplanana kadar bastırın.

5. Karışıma bulanmış yeşil fasulyeleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine eşit bir katman halinde yerleştirip üzerine yağ gezdirin. Sepeti yerleştirin ve cihazı çalıştırın.

6. Belirtildiği gibi 3 dakikada bir iki kez sallayın.

7. Hava ile kızartma işlemi bitince yeşil fasulyeleri tercihen bir yoğurt sos ile servis edin. 

İpucu: normal galeta unu yerine ektra çıtırlık katmak için panko kullanın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Dondurmalı Kabak Tatlısı

6. Dondurmalı Kabak Tatlısı

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 190°C

Malzemeler:

  • 1 kg kabak 

  • 1.5 bardak toz şeker

  • 8 yemek kaşığı tahin

  • 1 bardak öğütülmüş ceviz

  • Dondurma

Yapılışı:

1. Kabakları temizleyip doğrayın ve fırın torbasına alın.

2. Torbanın içine şekeri ekleyin ve ağzını kapatıp çalkalayın, homojen şekilde dağılmış olmasına dikkat edin.

3. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin, üzerine bir kaç küçük delik açın. 190°C' de 35 dk, arada sepeti çalkalayarak pişirin.

4. Pişen kabakları servis tabağına alın, dondurma, tahin ve ceviz ile servis edin.

7. Mini Bazlama Sandviç

7. Mini Bazlama Sandviç

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 190°C

Malzemeler (10 porsiyon):

  • 6 gram kuru maya

  • 180 gram su

  • 30 gram yumurta

  • 20 gram toz şeker

  • 5 gram tuz

  • 45 gram erimiş tereyağı

  • 340 gram un

  • roka

  • dana jambon

  • kaşar peyniri 

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

1. Mini bazlama için ilk önce bir kaba suyu ve kuru mayayı ekleyin ve çırpma teli yardımıyla karıştırın.

2. Toz şeker, yumurta, erimiş ılımış tereyağı da ekleyip çırpmaya devam edin. Ardından unu ekleyin ve bir spatula yardımıyla karıştırın. Hamurun kıvamını alması için elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz.

3. Oluşan hamurunuzu tezgaha alıp hafifçe vurarak toparlamaya çalışın. Bu esnada tuzunuzu ekleyebilirsiniz. Hamurunuz toparlandıktan sonra 9-10 bezeye bölerek yuvarlayın.

4. Üstü unla kaplanmış bir tepsiye yerleştirin ve üzerlerini biraz unlayın ve çok sıkmadan streç film ile kapayıp mayalanmalarını bekleyin.

5. Pişirme kabına çok az yağ ekleyin ve peçete yardımı ile yağı yayın. Elinizde hafifçe ezdiğiniz hamurları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin ve 190 derecede 10 dakika kadar pişirin. Bu aşamada 5. dakikada ters çevirmeyi unutmayın.

6. Izgara telinde soğuttuğunuz ekmeklerinizi ikiye bölüp biraz tereyağı, roka, eski kaşar peyniri ve rozbif ekleyin. Rapid Air Teknolojisi ile normal fırından tam 1.5 kat hızlı pişirdiğiniz bazlama ekmeklerini afiyetle yiyebilirsiniz.

8. Mango ve Kavunlu Salsa Soslu Izgara Deniz Tarağı

8. Mango ve Kavunlu Salsa Soslu Izgara Deniz Tarağı

Hazırlanma Süresi: 9 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 15 gram maydanoz

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 1 tutam deniz tuzu

  • 100 gram salatalık

  • 150 gram mango

  • 200 gram Kantalup kavunu

  • 6 deniztarağı, taze

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 25 gram roka

  • 5 gram suteresi

Yapılışı:

1. Maydanoz sosunu yapmak için küçük bir kaba maydanoz, limon suyu, zeytinyağı, biber ve tuz ekleyip el blender'ı yardımıyla sos haline getirin. Bir kenara koyun.

2. Salatalık, mango ve kavunu küp küp kesin. Bir kapta maydanoz sosunun yarısıyla karıştırın. Bir kenara koyun.

3. Philips Airfryer 7000 XXL'da ızgara tavasını belirtilen sıcaklık ve süreyle ısıtın. Bu sırada deniz taraklarını bir kağıt havluyla kurulayın ve fırcavla üzerlerine zeytinyağı sürün.

4. Deniz taraklarını ızgara tavasına koyun ve belirtilen sıcaklık ve sürede pişirin.

5. Roka ve mangolu kavunlu salsa sosunu tabaklara paylaştırın. Izgara deniz taraklarını ekleyin, kalan maydanoz sosunu üzerlerine dökün ve tereyle son dokunuşu yapın.

9. Bruschetta (İtalyan Antipasti)

9. Bruschetta (İtalyan Antipasti)

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 4 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler (6 porsiyon):

  • 1 baget ekmek

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 domates, büyük

  • 20 gram fesleğen

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber, öğütülmüş

  • 50 gram Parmesan peyniri

Yapılışı:

1. Baget ekmeğini dilimleyin. Üzerlerine bol miktarda zeytinyağı gezdirin. 

2. Dilimleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin ve belirtilen süre ve sıcaklıkta pişirin. 

3. Domatesleri orta boy küpler halinde kesin. Fesleğen ve sarımsağı ince ince doğrayın. Domates ile karıştırın ve tat vermek için tuz ve karabiber ekleyin.

4. Her bir baget dilimi üzerine 1 yemek kaşığı domates karışımından yerleştirin. Rendelenmiş parmesan peyniri ile süsleyin.

İpucu: Bruschetta iç dolgusunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Örneğin, ince kesilmiş somon ve avokado veya kurutulmuş domates ve pesto kullabilirsiniz.

10. (Vejetaryen) Sosisli Fransız Tostu Salatası

10. (Vejetaryen) Sosisli Fransız Tostu Salatası

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 6 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 2 dilim ekmek, tam tahıllı

  • 2 tofu wiener sosis, ufak

  • 10 gram maydanoz, kıvırcık yapraklı

  • 1 yumurta, büyük boy

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 1 tutam deniz tuzu

  • 100 gram salatalık

Yapılışı:

1. Ekmeği parçalayın. İsterseniz kabuk kısmını atın. Sosisleri 1 cm'lik parçalar halinde kesin. Maydanozu ince ince kıyın.

2. Bir kapta yumurtayı çırpın. Ekmek, sosis ve maydanozu ekleyin, ekmeğin üzerine zeytinyağı gezdirin ve tatlandırmak için tuz ve karabiber ekleyin. Hepsini karıştırıp birkaç dakika bekletin.

3. Ekmek karışımını Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin. Cihazı belirtilen sıcaklık ve sürede çalıştırın.

4. Salatalığı doğrayın. Ekmek salatasını salatalıkla karıştırarak servis edin.

İpucu: Tofu sosisi kullandık ama her tür sosis kullanılabilir. Marul ve turşu da bu salataya iyi gider.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın