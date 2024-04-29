Şu Anki Ruh Haline Eşlik Edecek Şarkıyı Söylüyoruz!
Şu Anki Ruh Haline Eşlik Edecek Şarkıyı Söylüyoruz!
Sen şu an nasıl hissettiğini seçimlerinle bize anlat, biz de sana o şarkıyı söyleyelim!
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1. Öncelikle şu an ne yemek istersin?
2. Tatlını da seçer misin?
3. Peki şu anda hangi şehirde olmak isterdin?
4. Şu an 100 üzerinden kaç duygusalsın?
5. Peki şu an ne yapmak istersin?
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6. Hangi pencere seni daha huzurlu hissettirir?
7. Şu an arkadaşlarınla mı olmak istersin? Yoksa tek başına kalmayı mı tercih edersin?
8. Son olarak kendine bir akşam yemeği masası seçer misin?
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