Studio Ghibli Animasyonlarındaymış Gibi Hissettiren Ve Bizi Adeta Büyüleyen 14 Şarkı
Studio Ghibli Animasyonlarındaymış Gibi Hissettiren Ve Bizi Adeta Büyüleyen 14 Şarkı
Studio Ghibli animasyonlarının dünyasının insana hissettirdiği duygu kesinlikle kelimelerle tarif edilemeyecek kadar güzel. Bu huzurlu yaşamda bizi gerçeklikten koparan bir diğer şey de kesinlikle müzikleri... Animasyonlara eşlik eden bu şarkıları gelin birlikte dinleyelim...
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1. Howl's Moving Castle
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2. Joe Hisaishi - One Summer's Day
3. Animal Crossing, for Piano Solo
4. The Oh Hellos - Soldier, Poet, King
5. Henry Mancini - Lujon
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6. Dawn Winery Theme
7. ふたたび (Instrumental)
8. recently,
9. in love with a ghost | flowers feat. nori
10. paniyolo / color
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