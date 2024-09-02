Studio Ghibli Animasyonlarındaymış Gibi Hissettiren Ve Bizi Adeta Büyüleyen 14 Şarkı

Studio Ghibli animasyonlarının dünyasının insana hissettirdiği duygu kesinlikle kelimelerle tarif edilemeyecek kadar güzel. Bu huzurlu yaşamda bizi gerçeklikten koparan bir diğer şey de kesinlikle müzikleri... Animasyonlara eşlik eden bu şarkıları gelin birlikte dinleyelim...