Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Starbucks Davayı Kazandı: Balbucks Gitti, ‘On On’ Geldi

Starbucks Davayı Kazandı: Balbucks Gitti, ‘On On’ Geldi

Balıkesir Starbucks
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.08.2024 - 11:06

Starbucks ve Balbucks arasında yaşanan savaşın kazananı belli oldu. Starbucks, Balbucks'a karşı açtığı davayı kazandı. Balbucks'ın yeni adı belli oldu, tabelalar değişmeye başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1 sene süren mücadele sonrası patent başvurusu reddedildi ve davayı Starbucks kazandı.

1 sene süren mücadele sonrası patent başvurusu reddedildi ve davayı Starbucks kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı kafe hizmeti sunmak amacıyla hayata geçirdiği Balbucks'ın dava sonrası adı değiştirildi. Balbucks markasının ismi ONON olarak değiştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı kafe hizmeti sunmak amacıyla hayata geçirdiği Balbucks'ın dava sonrası adı değiştirildi. Balbucks markasının ismi ONON olarak değiştirildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
9
8
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Üzeyir Akkan

yazıklar olsun o mahkemeye

B M

bunu en başından yaparken düşünecektiniz. millet başkasının emeklerinin uzerine koymayı marifet sanıyor.