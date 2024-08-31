Starbucks Davayı Kazandı: Balbucks Gitti, ‘On On’ Geldi
Starbucks Davayı Kazandı: Balbucks Gitti, ‘On On’ Geldi
Starbucks ve Balbucks arasında yaşanan savaşın kazananı belli oldu. Starbucks, Balbucks'a karşı açtığı davayı kazandı. Balbucks'ın yeni adı belli oldu, tabelalar değişmeye başladı.
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1 sene süren mücadele sonrası patent başvurusu reddedildi ve davayı Starbucks kazandı.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı kafe hizmeti sunmak amacıyla hayata geçirdiği Balbucks'ın dava sonrası adı değiştirildi. Balbucks markasının ismi ONON olarak değiştirildi.
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yazıklar olsun o mahkemeye
bunu en başından yaparken düşünecektiniz. millet başkasının emeklerinin uzerine koymayı marifet sanıyor.