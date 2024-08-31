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Hafta Sonu Planı Yapanlara Kötü Haber: Kandıra'da 2 Gün Boyunca Denize Girmek Yasaklandı

Hafta Sonu Planı Yapanlara Kötü Haber: Kandıra'da 2 Gün Boyunca Denize Girmek Yasaklandı

Kocaeli
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.08.2024 - 10:31

Hafta sonu için plan yapanlara kötü haber geldi. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyeceği açıklandı.

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Konuya ilişkin Kandıra Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.

Konuya ilişkin Kandıra Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçede bulunan tüm plajlarda 31 Ağustos ve 1 Eylül'de denize girmek yasaklandı.

Açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçede bulunan tüm plajlarda 31 Ağustos ve 1 Eylül'de denize girmek yasaklandı.
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