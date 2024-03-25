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Spotify'da Keşfedilmeyi Bekleyen 12 Gizli Mücevher

etiket Spotify'da Keşfedilmeyi Bekleyen 12 Gizli Mücevher

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 18:07

Spotify'da listenize eklemeniz gereken, bu zamana kadar nasıl keşfedemedik diyeceğiniz en iyi sanatçıları özenle listeledik. Hazırsanız keşfe başlayalım!

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1. Arlo Parks

2. girl in red

3. Omar Apollo

4. Griff

5. Samia

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6. UMI

7. Celeste

8. Sudan Archives

9. Arlo Mckinley

10. Yaeji

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11. Tirzah

12. Orion Sun

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