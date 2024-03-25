Spotify'da Keşfedilmeyi Bekleyen 12 Gizli Mücevher
Spotify'da Keşfedilmeyi Bekleyen 12 Gizli Mücevher
Spotify'da listenize eklemeniz gereken, bu zamana kadar nasıl keşfedemedik diyeceğiniz en iyi sanatçıları özenle listeledik. Hazırsanız keşfe başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Arlo Parks
2. girl in red
3. Omar Apollo
4. Griff
5. Samia
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. UMI
7. Celeste
8. Sudan Archives
9. Arlo Mckinley
10. Yaeji
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Tirzah
12. Orion Sun
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda