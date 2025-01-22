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Sporda Dünyaları Kaldırmanızı Sağlayacak Kadar Gaz Veren Grup: Imagine Dragons

etiket Sporda Dünyaları Kaldırmanızı Sağlayacak Kadar Gaz Veren Grup: Imagine Dragons

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 23:04

Bazı şarkılar vardır size öyle bir enerji verir ki... Dünyaları bile kaldırabilirsiniz. İşte karşınızda Imagine Dragons ve onların size hem cesaret hem de enerji verecek eşsiz parçaları. Hazırsanız hadi spora!

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1. Believer

2. Take Me To The Beach

3. Enemy

4. Thunder

5. Bones

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6. Whatever It Takes

7. Demons

8. Natural

9. Bad Liar

10. Radioactive

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11. Wake Up

12. Nice to Meet You

13. Eyes Closed

14. In Your Corner

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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