Sporda Dünyaları Kaldırmanızı Sağlayacak Kadar Gaz Veren Grup: Imagine Dragons
Sporda Dünyaları Kaldırmanızı Sağlayacak Kadar Gaz Veren Grup: Imagine Dragons
Bazı şarkılar vardır size öyle bir enerji verir ki... Dünyaları bile kaldırabilirsiniz. İşte karşınızda Imagine Dragons ve onların size hem cesaret hem de enerji verecek eşsiz parçaları. Hazırsanız hadi spora!
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1. Believer
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2. Take Me To The Beach
3. Enemy
4. Thunder
5. Bones
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6. Whatever It Takes
7. Demons
8. Natural
9. Bad Liar
10. Radioactive
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11. Wake Up
12. Nice to Meet You
13. Eyes Closed
14. In Your Corner
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