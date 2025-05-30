Sporcular Neden Hep Saat Yönünün Tersine Doğru Koşar?
Koşu yarışlarını izlerken atletlerin hep aynı yöne doğru döndüğünü fark ettiniz mi? Saat yönünün tersine, yani sola doğru dönerler ve bu neredeyse tüm pistlerde böyledir. Bazen bunun nedenini hiç sorgulamayız çünkü bize oldukça normal gelir. Gelin yön seçiminin ardındaki hikayeyi birlikte inceleyelim.
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Bu yön seçimi aslında çok eski bir gelenek.
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Bazı kişiler bu durumu Dünya'nın dönüşüne bağlı olan Coriolis etkisiyle açıklamaya çalıştı.
Bir diğer ilginç görüşe göre bu yön seçimi, izleyici deneyimini de etkiliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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