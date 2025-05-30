Sporcular Neden Hep Saat Yönünün Tersine Doğru Koşar?

Onlara göre kuzey yarımkürede saat yönünün tersine koşmak, atletlere küçük de olsa avantaj sağlayabilir. Ancak bu iddiayı destekleyen bilimsel bir veri yok. Üstelik güney yarımkürede yaşayan sporcuların da dünya rekorları kırdığını unutmamak gerek.

Aslında insan vücudu doğal olarak ters yöne koşmaya daha yatkın olabilir. Çünkü çoğu insan sağ taraf baskındır ve bu da pistin virajlarında sağ bacağın daha çok çalışmasını sağlar. Bu sayede dönüşlerde daha uzun adımlar atılır ve hız kazanılır.

Hatta yapılan bazı deneyler, insanların sezgisel olarak da ters yöne koşmayı tercih ettiğini gösteriyor. Bir çalışmada, deneklerin boş bir alanda dairesel şekilde koşmaları istendi ve yüzde 80’inden fazlası kendiliğinden saat yönünün tersine koşmaya başladı. Başlama noktası ya da bakış yönü değişse bile eğilim azalmadı.