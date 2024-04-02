Spor Yaparken Dinlemen Gereken Motivasyon Şarkısı Hangisi?
Spor Yaparken Dinlemen Gereken Motivasyon Şarkısı Hangisi?
Spor yaparken hepimizin biraz motivasyona ve mental desteğe ihtiyacı vardır.
Peki ya sana bu motivasyonu sağlayacak şarkı hangisi?
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1. Kendine ait bir sabah rutinin var mı?
2. Sabah gözünü açtığında hangi içeceği baş ucunda görmek seni mutlu ederdi?
3. Peki ya ne tür bir kahvaltı tercih edersin?
4. Sabah ilk uyandığında güneş ışığına maruz kalıyor musun?
5. Günde kaç saat uyuduğunu öğrenebilir miyiz?
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6. Spora giderken genel olarak zorlanıyor musun yoksa hemen hazırlanıp gidebiliyor musun?
7. Sabah alarm çaldığında nasıl bir tepki verirsin?
8. Son olarak, neden spor yapıyorsun?
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