Spor Yapanlar Buraya Toplansın: Spordan Sonra Yiyebileceğiniz 11 Protein Deposu Tarif
Spor Yapanlar Buraya Toplansın: Spordan Sonra Yiyebileceğiniz 11 Protein Deposu Tarif
Yaza fit girme hazırlıkları tam gaz başlamışken sadece düzenli egzersiz yapmak yetmez. Eğer yaza bomba gibi fit bir vücutla ve belirgin karın kaslarıyla girmek istiyorsanız, beslenme düzeninizde de bir takım değişiklikler yapmanız şart. Neyse ki spor sonrası tüketeceğiniz bu leziz tarifler, yüksek protein oranı ile kas gelişimine büyük destek olabilir.
O halde, egzersizi alışkanlık haline getiren herkesin bayılacağı kas yapıcı tariflerimize geçelim!
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1. Avokado Yumurta
2. Ev Yapımı Granola
3. Sebzeli Omlet
4. Keçi Peynirli ve Pesto Soslu Frittata
5. Sebzeli Tavuk
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6. Karides Izgara
7. Izgara Balık
8. Mercimekli Havuç Nugget
9. Izgara İstiridye Mantar
10. Nektarinli Kabak Çekirdekli Salata
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