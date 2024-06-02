Spor Yapanlar Buraya Toplansın: Spordan Sonra Yiyebileceğiniz 11 Protein Deposu Tarif

Bir diğer popüler sporcu kahvaltısı da yulaf ile hazırlanan granola kaseleri. Kendi granolanızı kendiniz yaparak günün her öğününe ekstra lezzet getirmeniz mümkün. Hazırlaması da yemesi de son derece keyifli olan bu tarife bayılacaksınız!

Hazırlama Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 15 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme Modu: Karıştırarak Pişirme

Malzemeler:

3 fincan yulaf ezmesi

1 fincan yer fıstığı

1 fincan badem

4 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı tarçın

Yapılış

1. Yer fıstığı ve bademi bıçak yardımıyla ikiye bölün.

2. Diğer malzemeleri ve parçaladığınız yemişleri bir kapta karıştırın.

3. Karışımı Philips Airfryer 7000 XXL içine sığan bir kalıba alın ve 15 dakika pişirin. Ara ara hazneyi çıkarıp malzemeleri çalkalayın ve yeniden yerine koyun.

4. Süre sonunda hazneyi tamamen dışarı çıkarın ve içindeki karışımı yayvan bir tepsiye dökerek soğumaya bırakın.

Not: Kişiselleştirmeye oldukça müsait granolanızı cam kavanozda birkaç haftaya kadar saklayabilir; sütle, yoğurtla veya diğer sağlıklı tariflerinizle birlikte tüketebilirsiniz.

Şimdiden elinize sağlık! 😎