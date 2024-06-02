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Spor Yapanlar Buraya Toplansın: Spordan Sonra Yiyebileceğiniz 11 Protein Deposu Tarif

etiket Spor Yapanlar Buraya Toplansın: Spordan Sonra Yiyebileceğiniz 11 Protein Deposu Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 19:01

Yaza fit girme hazırlıkları tam gaz başlamışken sadece düzenli egzersiz yapmak yetmez. Eğer yaza bomba gibi fit bir vücutla ve belirgin karın kaslarıyla girmek istiyorsanız, beslenme düzeninizde de bir takım değişiklikler yapmanız şart. Neyse ki spor sonrası tüketeceğiniz bu leziz tarifler, yüksek protein oranı ile kas gelişimine büyük destek olabilir.

O halde, egzersizi alışkanlık haline getiren herkesin bayılacağı kas yapıcı tariflerimize geçelim!

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1. Avokado Yumurta

1. Avokado Yumurta

Yumurta en önemli protein kaynaklarından biri. Bu nedenle özellikle sporu sabah saatlerinde yapanlar için en iyi kahvaltı seçeneklerinden biri, yumurtayı bir diğer protein deposu besin olan avokadoyla birleştiren bu öneri olabilir! ✌️

Hazırlama Süresi: 5 dk

Pişirme Süresi: 13 dk

Pişirme Derecesi: 160°

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 1 adet büyük avokado

  • 2 adet yumurta

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı Sriracha sosu

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Avokadoyu ortadan ikiye bölün, kabuğunu soyun ve çekirdeğini çıkarın. Daha sonra bir kaşık yardımıyla ortasındaki sert kısmın da bir kısmını alın.

2. Avokado yarımlarının ortasındaki boşluğa yumurtaları kırın, içine biraz tuz serpin.

3. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine avokadolu yumurtaları yerleştirin ve belirtilen ısıda pişirin.

4. Sriracha sosunu ve karabiberi avokadoların üzerine dökün ve afiyetle tüketin. 

Elinize sağlık! 🥑

2. Ev Yapımı Granola

2. Ev Yapımı Granola

Bir diğer popüler sporcu kahvaltısı da yulaf ile hazırlanan granola kaseleri. Kendi granolanızı kendiniz yaparak günün her öğününe ekstra lezzet getirmeniz mümkün. Hazırlaması da yemesi de son derece keyifli olan bu tarife bayılacaksınız!

Hazırlama Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 15 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme Modu: Karıştırarak Pişirme

Malzemeler:

  • 3 fincan yulaf ezmesi

  • 1 fincan yer fıstığı

  • 1 fincan badem

  • 4 yemek kaşığı bal 

  • 1 çay kaşığı tarçın

Yapılış

1. Yer fıstığı ve bademi bıçak yardımıyla ikiye bölün.

2. Diğer malzemeleri ve parçaladığınız yemişleri bir kapta karıştırın.

3. Karışımı Philips Airfryer 7000 XXL içine sığan bir kalıba alın ve 15 dakika pişirin. Ara ara hazneyi çıkarıp malzemeleri çalkalayın ve yeniden yerine koyun.

4. Süre sonunda hazneyi tamamen dışarı çıkarın ve içindeki karışımı yayvan bir tepsiye dökerek soğumaya bırakın.

Not: Kişiselleştirmeye oldukça müsait granolanızı cam kavanozda birkaç haftaya kadar saklayabilir; sütle, yoğurtla veya diğer sağlıklı tariflerinizle birlikte tüketebilirsiniz.

Şimdiden elinize sağlık! 😎

3. Sebzeli Omlet

3. Sebzeli Omlet
bigoven-res.cloudinary.com

Yumurtalı kahvaltıdan hoşlanan sporcular için işleri renklendiren leziz mi leziz bir tarifimiz daha var! 👇👌

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme Modu: Pişirme 

Malzemeler:

  • 100 gram kırmızı dolmalık biber

  • 100 gram dolmalık kabak

  • 1 adet taze soğan

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 3 adet yumurta

  • 50 milimetre süt

  • 5 gram tarhun otu

  • Bir tutam taze karabiber ve tuz

Yapılışı:

1. Kırmızı dolmalık biberi ve dolmalık kabağı yıkadıktan sonra küp küp doğrayın.

2. Yeşil soğanları ince ince doğrayıp biberlerle ve kabaklarla karıştırın.

3. Karışımı Philips Airfryer 7000 XXL haznesine dökün ve 5 dakika boyunca belirtilen ısıda pişirin.

4. Tarhun otu yapraklarını ince ince kıyın.

5. Yumurta ve sütü bir kaba koyarak çırpın. Tarhun otunu ve diğer baharatları karışıma ekleyerek çırpmaya devam edin.

6. Yumurta karışımını pişirdiğiniz sebzelerin üzerine döküp 10 dakika boyunca  pişirin. 

Cihazın etrafa sıçratmadan, dağıtmadan ve koku yaymadan şipşak pişirme teknolojisi sayesinde hem kahvaltınızı göz açıp kapayıncaya kadar hazırlayacak, hem de sonrasında temizliğe vakit harcamaktan kurtulacaksınız.

Kahvaltınızı dilerseniz yanına domates ve 1-2 dilim çavdar ekmeği ekleyerek daha besleyici hale getirebilirsiniz. ✌️

Afiyet olsun!

4. Keçi Peynirli ve Pesto Soslu Frittata

4. Keçi Peynirli ve Pesto Soslu Frittata

Sporcu beslenmesinde öğünleri dengeli hale getirmek çok önemli. Ancak özellikle yağ yapımını artırmak için yağ ve karbonhidrat miktarını kısmak, proteini ise artırmak gerekli. İşte bu tarifte tam olarak gün ortası beslenmelerinde ihtiyacınız olan proteini sağlamak için en iyi önerilerden!

Hazırlama Süresi: 10 dk

Pişirme Süresi: 20 dk

Pişirme Derecesi: 170°

Pişirme Modu: Çok Amaçlı Fırında Pişirme

Malzemeler:

  • 6 yumurta

  • 60 gr kırmızı soğan

  • 50 gr çeri domates

  • 15 gr pesto

  • 25 gr keçi peyniri

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber (öğütülmüş)

Yapılış

1. Kırmızı soğanı halka halka halinde doğrayın. Çeri domatesleri dörder parçaya ayırın.

2. Ayrı bir kasede yumurtaları çırpın. Üzerine tuzu ve öğütülmüş karabiberi ekleyin.

3. Kestiğiniz soğanları yumurtalı kaseye ilave edip iyice karıştırın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL pişirme aksesuarını yağlayın. Yağladığınız kaseye yumurtalı soğan karışımını ekleyin. Üzerine keçi peynirlerini ufalayarak dökün. Ufak parçalara ayırdığınız domatesleri ve pesto sosunu da ekleyerek cihaz haznesini içeri itin.

5. Derece ve dakika ayarını yaparak cihazı pişmeye bırakın.

Bu doyurucu öğünle spor sonrası bütün yorgunluğunuzu atacak ve kaslarınızdaki büyümeyi daha iyi hissedeceksiniz! 💪

5. Sebzeli Tavuk

5. Sebzeli Tavuk

Hem hafif hem leziz olan bu tavuklu tarif sporcu beslenmesinde daha fazla yer alması gereken muhteşem bir öneri!

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme Modu: Kendi Suyunda Pişirme

Malzemeler:

  • 8 tavuk baget

  • 2 patates

  • 1 domates

  • 1 havuç

  • 2 biber

  • 5 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Pul biber

  • Kekik

Yapılışı:

1. Tavukları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin. Üzerine diğer tüm malzemeleri ekleyin ve güzelce karıştırın.

2. Önce 180 derecede 20 dakika, daha sonra 200 derecede 10 dakika olacak şekilde pişirin.

Hazırlaması bu kadar kolay ve pratik olan bu tarifi yaparken cihazın üzerindeki sezgisel ekranı kullanarak, ayrıca uzaktan bağlantılı uygulama desteğinden faydalanarak pişirme deneyimini mükemmelleştirmeniz mümkün. 90'dan fazla pişirme modu ve otomatik ön ayarları ile kendi damak zevkinize en uygun tekniği kolayca seçip işlemi hemen başlatabilirsiniz.

Elinize sağlık! 🤸🏻‍♂️

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6. Karides Izgara

6. Karides Izgara

Karides, içerdiği sağlıklı Omega-3 yağ asitleri, potasyum ve çinko mineralleri, ayrıca bol protein sebebiyle sporcuların bir diğer favorisi. Ama eminiz, onu hiç böyle yemediniz!

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 6 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Izgara

Malzemeler:

  • Yarım kilo karides

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 limon

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Önce limon kabuğunu rendeleyin, ardından suyunu sıkın.

2. Tüm malzemeleri harmanladıktan sonra karidesleri bu sosa yatırın.

3. Ardından Philips Airfryer 7000 XXL sepetine aktarın ve belirtilen şekilde pişirin.

Hem hızlı hem pratik karides ızgarayı ana öğün veya aperitif olarak tüketebilirsiniz.

7. Izgara Balık

7. Izgara Balık

Balık sadece spor yapanların değil, herkesin haftada en az 2 kez tüketmesi gereken mucize bir gıda. İçindeki protein, sağlıklı yağ asitleri ve vitamin, mineraller sebebiyle hemen her beslenme şekline uygun. Onu en leziz şekilde pişirme yöntemi ise şöyle:

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 17 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Izgara

Malzemeler:

  • 1 çipura balığı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam taze biberiye

  • Tuz

Yapılışı:

1. Taze biberiyi yıkayın. Ardından sarımsakları soyup ezin.

2. Balığı temizleyin. Temizledikten sonra derisine kesikler atıp limon suyu, zeytinyağı ve tuzla güzelce ovun.

3. İçini ezilmiş sarımsak ve biberle doldurun.

4. Izgara aksesuarını Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirerek belirtilen ısıda pişirin.

En sevdiğiniz yemekleri basit bir dokunuşla mükemmelleştiren gıda termometresi sayesinde balığı tam olarak hoşunuza giden şekilde pişireceksiniz. Proteinli gıdaların yumuşaklığını ve dokusunu ayarlamanızı sağlayan bu teknoloji bütün balık tariflerine ekstra lezzet katacak! 

Afiyet olsun! 😍

8. Mercimekli Havuç Nugget

8. Mercimekli Havuç Nugget

Elbette, hayvansal kaynaklı beslenmeyen sporcular için de protein deposu bir tarifimiz var. Dolaptaki sebzelerden gelen vitamini ve mercimekten gelen proteini ile bu fit tarif, vücut yapınızı şekillendirmenize yardımcı olacak!

Hazırlama Süresi: 10 dk

Pişirme Süresi: 10 dk

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Kızartma

Malzemeler:

  • 120 gr havuç

  • 320 gr mercimek konserve (süzülmüş)

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı zeytin yağı (sprey)

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber (öğütülmüş)

  • 1/2 çay kaşığı paprika

  • 1 yemek kaşığı kekik (taze)

  • 2 yemek kaşığı un

Yapılış:

1. Mercimeklerin suyunu süzün, havucu rendeleyin. Rendelenen havuçların suyunu sıkın ve akıtın. Sarımsağı soyup ince ince kıyın. 

2. Bir kasede mercimeği, havucu, sarımsağı karıştırın. Üzerine unu, baharatları ve salçayı ilave edip karıştırın. 

3. Elde ettiğiniz karışımdan minik parçalar koparın ve bu parçalara nugget şekli verin. Karışım fazla ıslaksa biraz daha un ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz.

4. Nugget şekli verdiğiniz parçaları Philips Airfryer 7000 XXL içine tek katman halinde yerleştirin. Nuggetların üzerine spreyle yağ sıkın ve cihazı belirtilen sürede çalıştırın.

Cihazın klasik pişirme tekniklerine kıyasla %99'a varan yağ tasarrufu sayesinde nuggetlarınız hem aşırı fit hem de aşırı sağlıklı olacak. Ayrıca hızlı pişirme süresi enerjiden ve vakitten tasarruf etmenizi sağlayacak.

5. Pişen nuggetları servis tabağına alarak kendi zevkinize uygun bir sosla birlikte sıcak sıcak tüketin.

Spor sonrası bu hafif ve kolay tarifin yanına dilediğiniz ev yapımı yoğurt sosları ve diğer vegan soslarınızı eklemeyi de unutmayın. 😉

9. Izgara İstiridye Mantar

9. Izgara İstiridye Mantar

Klasik mantarlara kıyasla protein yönünden çok daha zengin olan istiridye mantar, vücuttaki iltihapları gidermeden doku iyileşmesine kadar sayısız faydaya sahip. Ayrıca kas yapımında doğrudan görev alarak vücudu forma sokmaya da yardımcı. O halde bu mucize besini nasıl tüketebileceğinizi söyleyelim! 

Hazırlama Süresi: 6 dk

Pişirme Süresi: 8 dk

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Izgara

Malzemeler:

  • 200 gr istiridye mantarı

  • 20 gr parmesan peyniri

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı fesleğen mayonez pesto

  • 1 diş sarımsak

  • 0,25 çay kaşığı limon kabuğu (rendelenmiş)

  • 1 tutam deniz tuzu (öğütülmüş)

Yapılış:

1. İlk önce sarımsakları doğrayın, zeytinyağıyla karıştırın ve bu şekilde sarımsak yağı hazırlayın. 

İpucu: Bu adıma başlamadan önce sarımsakları kabuklarıyla birlikte Philips Airfryer 7000 XXL içine koyarak 200°'de 5 dakika ızgara yapabilirsiniz. Böylece sarımsakların yağla daha iyi harmanlanmasını sağlamış olursunuz.

2. Mantarları uzunlamasına doğrayarak 4 parçaya ayırın ve üzerine hazırladığınız sarımsak yağından gezdirin.

3. Yağladığınız mantarları ızgara aksesuarlarının üzerine koyarak belirtilen ayarla pişirin.

Dilerseniz cihazın XXL hazne genişliğinden faydalanarak 2 kiloya kadar istiridye mantarını tek seferde pişirebilir ve bütün ailenize yetecek kadar porsiyon çıkarabilirsiniz.

4. Üstü kızaran ızgara mantarları servis tabağına alın. Üzerine pesto, limon kabuğu rendesi, parmesan peyniri ve deniz tuzu ekleyerek afiyetle tüketin.

Bu harika tada bayılacaksınız!👏

10. Nektarinli Kabak Çekirdekli Salata

10. Nektarinli Kabak Çekirdekli Salata

Yazı daha çok soğuk ve fit salata tarifleriyle geçiren sporcuların protein tüketimini artırmak için farklı önerilere ihtiyaç var. İşte o önerilerden biri:

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Kavurma

Malzemeler:

  • 30 gr balkabağı tohumu

  • 2 nektarin

  • 1 çay kaşığı bal

  • 50 gr roka

  • 50 gr kuzu marul

  • 50 gr semiz otu

  • 50 gr feta peyniri

  • 1 çay kaşığı Balzamik Kreması

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1.Kabak çekirdeğini Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yayın ve 3 dakika, 200 derecede pişirin. Hazır olunca mutfak havlusunun üzerine yayarak soğumaya bırakın. 

2. Nektarinleri yıkayın, ikiye ayırın ve çekirdeklerini çıkarın. Üzerine bal gezdirdikten sonra 5 dakika, 200 derecede pişirin. 

3. Pişen nektarinleri soyup dilimleyin. Rokayla kuzu marulunu yıkayın, feta peynirini ufalayın.

4. Roka, marul, kavrulmuş nektarin, feta peynir, kavrulmuş kabak çekirdeği, balzamik, krema, zeytinyağı, karabiber ve tuzu bir kapta iyice harmanlayın.

Hem basit hem farklı hem de çok lezzetli oldu. Elinize sağlık! 🍑

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11. Muzlu Kek

11. Muzlu Kek

Muzun sporcuların en sevdiği meyve olması beklenmedik bir şey değil. Hem tatlı ihtiyacını karşılayan hem de bolca protein veren muzu fit bir kek tarifinde kullanmaya ne dersiniz?

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Pişirme Modu: Çok Amaçlı Fırında Pişirme

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 2 muz

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 1 yumurta

Yapılışı:

1. Öncelikle muzları çatalla ezin ve üzerine kalan malzemeleri ekleyin. 

2. Karışımı muffin kaplarına pay ettikten sonra Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın. (Dilerseniz tek bir kek kalıbı da kullanabilirsiniz.)

3. Belirtilen süre ve derecede pişirin.

İşte hepsi bu kadar. Mis gibi kokan kekin yanına bir bardak yeşil çay eklemeyi unutmayın! 🍵

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