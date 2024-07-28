Spor Alışkanlıklarına Göre Antrenmanına Eşlik Edecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
Spor Alışkanlıklarına Göre Antrenmanına Eşlik Edecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
Spor alışkanlıklarına göre antrenmanına eşlik etmesi gereken şarkı hangisi?
Hazırsan bu testte söylüyoruz!
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1. Ne sıklıkla spor salonuna gidiyorsun?
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2. Beslenme konusunda dikkatli misin? Düzenli ve temiz beslendiğini söyleyebilir misin?
3. Peki ya spor salonuna tek başına mı gidiyorsun?
4. Spor salonuna gitmekteki ana hedefin ne?
5. Ortalama kaç saatini spor salonunda geçiriyorsun?
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