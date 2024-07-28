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Spor Alışkanlıklarına Göre Antrenmanına Eşlik Edecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Spor Alışkanlıklarına Göre Antrenmanına Eşlik Edecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 13:31

Spor alışkanlıklarına göre antrenmanına eşlik etmesi gereken şarkı hangisi?

Hazırsan bu testte söylüyoruz!

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1. Ne sıklıkla spor salonuna gidiyorsun?

2. Beslenme konusunda dikkatli misin? Düzenli ve temiz beslendiğini söyleyebilir misin?

3. Peki ya spor salonuna tek başına mı gidiyorsun?

4. Spor salonuna gitmekteki ana hedefin ne?

5. Ortalama kaç saatini spor salonunda geçiriyorsun?

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6. Peki ya hareketleri doğru bir biçimde yaptığını düşünüyor musun?

7. Bir de spor programını kimin hazırladığını öğrenebilir miyiz?

8. Son olarak spor yaptıktan sonra kendini nasıl hissediyorsun?

Ben Fero - Motivasyon [Official Audio]

Eypio - Naim

Slilky - Montagem Derniere (Video Oficial)

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