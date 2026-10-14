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SpaceX Roketi Fırlatıldıktan Sonra Gökyüzünde Denizanası Şeklinde Bir Bulut Oluştu

SpaceX Roketi Fırlatıldıktan Sonra Gökyüzünde Denizanası Şeklinde Bir Bulut Oluştu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2026 - 15:33
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SpaceX'in Falcon 9 roketi, 13 Ekim Salı sabahı Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden NASA'nın CRS-35 kargo görevi için havalandı. Fırlatma gün doğumundan hemen önceye denk gelince roketin arkasında kalan egzoz bulutu gökyüzünde parlayan, kenarlarından ince izler uzanan yarı saydam bir şekle dönüştü. Ortaya çıkan tablo sosyal medyada kısa sürede 'uzay denizanası' benzetmesiyle dolaşıma girdi. Görüntü Florida ve Georgia'nın yanı sıra Kuzey Carolina ve Virginia'ya kadar uzanan geniş bir bölgeden izlendi. Bölgedeki kullanıcıların çektiği fotoğraf ve videolar kalkıştan sonra hızla paylaşıldı. Falcon 9, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bilimsel malzeme ve erzak taşıyan Dragon kapsülüyle birlikte yola çıktı; kapsülün istasyona perşembe günü ulaşması planlanıyor.

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Güneş Işığı Egzoz Bulutunu Karanlık Gökyüzünde Aydınlattı

Güneş Işığı Egzoz Bulutunu Karanlık Gökyüzünde Aydınlattı

Bu tür görüntülerin arkasında bir zamanlama oyunu yatıyor. Falcon 9 gün doğumundan kısa süre önce yola çıkınca yer yüzeyi hâlâ karanlıkta kalıyor, ama yükselen roketin egzozu çok yüksek bir irtifaya ulaştığında güneş ışınlarını yakalıyor. Egzoz gazlarının büyük bölümü su buharı ve karbondioksitten oluşuyor. Atmosferin üst katmanlarındaki düşük basınçta bu gazlar hızla yayılıp geniş, yuvarlak bir bulut meydana getiriyor. Dış kenarlarda kalan ince izler de şeklin denizanasının dokunaçlarını andırmasına yol açıyor.

Yerdeki gözlemci için gökyüzü hâlâ alacakaranlıkta olduğundan yukarıdaki parlak bulut koyu arka plana karşı çok daha net seçiliyor. Aynı fırlatma gün ortasında yapılsa ya da güneş çoktan doğmuş olsa bu etki görülmüyor.

Fenomen ilk kez görülmüyor. 4 Mart sabahı Florida'dan kalkan ve 29 Starlink uydusunu taşıyan bir Falcon 9 da gün doğumundan yaklaşık 52 dakika önce fırlatılmış, benzer bir bulut oluşturmuştu. O görüntü NASA'nın Günün Astronomi Fotoğrafı seçkisine girmişti.

Dragon Perşembe Günü İstasyona Kenetlenecek

Dragon Perşembe Günü İstasyona Kenetlenecek

Salı sabahı havalanan Falcon 9, Cape Canaveral'daki 40 numaralı fırlatma kompleksinden (SLC-40) Doğu Amerika saatiyle 06.33'te ateşlendi. Görev, NASA'nın Ticari Yeniden Besleme Hizmetleri programı kapsamındaki CRS-35 olarak kayda geçti. Roketin taşıdığı Dragon kargo kapsülünde 2.850 kilogramın üzerinde bilimsel ekipman ve erzak bulunuyor.

Kargo uçuşu, Falcon 9'un birinci kademe güçlendiricisinin sekizinci, Dragon C211 kapsülünün ise dördüncü uçuşu oldu. SpaceX'in yeniden kullanılabilir sistemleri, bu tür düzenli kargo seferlerinin ana omurgasını oluşturuyor.

NASA'ya göre kapsül 15 Ekim Perşembe günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak ve istasyonun Harmony modülünün üst (zenith) bağlantı noktasına kenetlenecek.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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