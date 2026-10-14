SpaceX Roketi Fırlatıldıktan Sonra Gökyüzünde Denizanası Şeklinde Bir Bulut Oluştu

Bu tür görüntülerin arkasında bir zamanlama oyunu yatıyor. Falcon 9 gün doğumundan kısa süre önce yola çıkınca yer yüzeyi hâlâ karanlıkta kalıyor, ama yükselen roketin egzozu çok yüksek bir irtifaya ulaştığında güneş ışınlarını yakalıyor. Egzoz gazlarının büyük bölümü su buharı ve karbondioksitten oluşuyor. Atmosferin üst katmanlarındaki düşük basınçta bu gazlar hızla yayılıp geniş, yuvarlak bir bulut meydana getiriyor. Dış kenarlarda kalan ince izler de şeklin denizanasının dokunaçlarını andırmasına yol açıyor.

Yerdeki gözlemci için gökyüzü hâlâ alacakaranlıkta olduğundan yukarıdaki parlak bulut koyu arka plana karşı çok daha net seçiliyor. Aynı fırlatma gün ortasında yapılsa ya da güneş çoktan doğmuş olsa bu etki görülmüyor.

Fenomen ilk kez görülmüyor. 4 Mart sabahı Florida'dan kalkan ve 29 Starlink uydusunu taşıyan bir Falcon 9 da gün doğumundan yaklaşık 52 dakika önce fırlatılmış, benzer bir bulut oluşturmuştu. O görüntü NASA'nın Günün Astronomi Fotoğrafı seçkisine girmişti.