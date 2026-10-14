SpaceX Roketi Fırlatıldıktan Sonra Gökyüzünde Denizanası Şeklinde Bir Bulut Oluştu
SpaceX'in Falcon 9 roketi, 13 Ekim Salı sabahı Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden NASA'nın CRS-35 kargo görevi için havalandı. Fırlatma gün doğumundan hemen önceye denk gelince roketin arkasında kalan egzoz bulutu gökyüzünde parlayan, kenarlarından ince izler uzanan yarı saydam bir şekle dönüştü. Ortaya çıkan tablo sosyal medyada kısa sürede 'uzay denizanası' benzetmesiyle dolaşıma girdi. Görüntü Florida ve Georgia'nın yanı sıra Kuzey Carolina ve Virginia'ya kadar uzanan geniş bir bölgeden izlendi. Bölgedeki kullanıcıların çektiği fotoğraf ve videolar kalkıştan sonra hızla paylaşıldı. Falcon 9, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bilimsel malzeme ve erzak taşıyan Dragon kapsülüyle birlikte yola çıktı; kapsülün istasyona perşembe günü ulaşması planlanıyor.
Güneş Işığı Egzoz Bulutunu Karanlık Gökyüzünde Aydınlattı
Dragon Perşembe Günü İstasyona Kenetlenecek
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