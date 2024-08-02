Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sözlerinin Anlamı Arasında Kaybolacağınız En İyi 14 Siya Siyabend Parçası

etiket Sözlerinin Anlamı Arasında Kaybolacağınız En İyi 14 Siya Siyabend Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 13:59

Türkçe'yi bize bir kez daha sevdiren bir grup varsa o da kesinlikle Siya Siyabend. Notalarını İstiklal Caddesi'nde duyduğumuz bu eşsiz grubun her bir şarkısı şiir gibi...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Hayyam

2. Bir Seher Vaktinde

3. Can Evimden Vurdun

4. Bilmem Şu Dünyaya Niye Geldim

5. Güzelliklerden Payını Almayanların

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Neden Bilmem

7. Cennet

8. Kopruden Gecti Gelin

9. Bilgi

10. Cahil Adam Olmaz

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Yıldızdağı

12. Vur Vur Vur

13. Bastırınca Kara Kış

14. Uzun Uzun Yollardan Geçtim

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın