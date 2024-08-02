Sözlerinin Anlamı Arasında Kaybolacağınız En İyi 14 Siya Siyabend Parçası
Sözlerinin Anlamı Arasında Kaybolacağınız En İyi 14 Siya Siyabend Parçası
Türkçe'yi bize bir kez daha sevdiren bir grup varsa o da kesinlikle Siya Siyabend. Notalarını İstiklal Caddesi'nde duyduğumuz bu eşsiz grubun her bir şarkısı şiir gibi...
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1. Hayyam
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2. Bir Seher Vaktinde
3. Can Evimden Vurdun
4. Bilmem Şu Dünyaya Niye Geldim
5. Güzelliklerden Payını Almayanların
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6. Neden Bilmem
7. Cennet
8. Kopruden Gecti Gelin
9. Bilgi
10. Cahil Adam Olmaz
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