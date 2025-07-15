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Sözlerini Anlamasak da Kendimizi Çok İyi Hissettiren Şarkılar

etiket Sözlerini Anlamasak da Kendimizi Çok İyi Hissettiren Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
15.07.2025 - 23:30

Bazen bir şarkı açarsınız, tek bir kelime anlamasanız bile sizi kendisine çeker ve dinlemeden duramazsınız! Ne dediğinin de o andan itibaren bir önemi kalmaz. İşte bu liste tam da öyle şarkılar için! Ne olduğunu anlayamadan ritme kapılıp gideceksiniz...

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1. Ne Me Quitte Pas

2. детство

3. Alors on danse

4. Gangam Style

5. Despecha

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6. Dynamite

7. Je Veux

8. Dragostea Din Tei

9. Du Hast

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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