Sözleri Kadar Klibi ile de Bizi Büyüleyen Şarkılar

Bir şarkının sözleri kadar klibi de şarkıyı derinleştirir ve alıp başka yerlere götürür. Hele ki ilginç ve düşünülmüş bir klip varsa ortada şarkı çok daha iyi gelir kulağa. Hem sözleri hem de klibiyle bizi büyülen şarkıları sizin için listeledik!