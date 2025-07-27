Sözleri Kadar Klibi ile de Bizi Büyüleyen Şarkılar
Bir şarkının sözleri kadar klibi de şarkıyı derinleştirir ve alıp başka yerlere götürür. Hele ki ilginç ve düşünülmüş bir klip varsa ortada şarkı çok daha iyi gelir kulağa. Hem sözleri hem de klibiyle bizi büyülen şarkıları sizin için listeledik!
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1. Love The Way You Lie
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2. Chandelier
3. Here It Goes Again
4. Deadcrush
5. When The Party's Over
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6. Take On Me
7. Dark Horse
8. Blinding Lights
9. The Beatiful People
10. Hey Ya
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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