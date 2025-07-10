Söyle Kumralım! Yaşar'ın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

90’lardan bugüne, duygularımıza tercüman olmuş, bizi bazen hüzünlendiren bazen de gülümseten Yaşar şarkıları arasından sadece birini seçmek zor olsa da, artık karar zamanı! Şimdi, bu efsane şarkılardan en sevdiğini söyleme sırası sende. Hangi Yaşar şarkısı senin hayatına en çok dokundu, hangi mısralar kalbine iz bıraktı?

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