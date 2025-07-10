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Söyle Kumralım! Yaşar'ın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Söyle Kumralım! Yaşar'ın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
10.07.2025 - 22:31

90’lardan bugüne, duygularımıza tercüman olmuş, bizi bazen hüzünlendiren bazen de gülümseten Yaşar şarkıları arasından sadece birini seçmek zor olsa da, artık karar zamanı! Şimdi, bu efsane şarkılardan en sevdiğini söyleme sırası sende. Hangi Yaşar şarkısı senin hayatına en çok dokundu, hangi mısralar kalbine iz bıraktı?

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miray soysal
miray soysal
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