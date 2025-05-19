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Şöyle Hafif Bir Şeyler Olsa da Yesek' Diye Düşündüğünüzde Yapabileceğiniz 10 Tarif

etiket Şöyle Hafif Bir Şeyler Olsa da Yesek' Diye Düşündüğünüzde Yapabileceğiniz 10 Tarif

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
19.05.2025 - 19:01

Hafif ama aynı zamanda lezzetli bir şeyler yemek istiyorsan doğru yerdesin! Philips Çift Hazneli Airfryer ile pratik şekilde yapılabilecek bu tarifler zamanınızı almaz ve gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

İster öğle arası hızlı bir atıştırmalık ister akşam yemeğinde hafif bir tabak arıyor ol, bu tarifler seni yormadan doyuracak! Gelin, birlikte mutfağa girerek bu tariflere bakalım!

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1. Zeytinyağlı Kabak Cipsi

1. Zeytinyağlı Kabak Cipsi

Philips Çift Hazneli Airfryer ile daha az yağ ile çıtır çıtır kızartmalar yapabilirsiniz!

Malzemeler:

  • 1 kabak

  • zeytinyağı

  • sarımsak tozu 

  • tuz

Yapılışı:

  • Kabakları incecik dilimle, baharatlarla harmanla. 

  • 160°C’de 10-12 dakika pişir. 

Atıştırmalık olarak mükemmel!

2. Peynirli Mini Börekler ve Havuçlu Hızlı Muffin

2. Peynirli Mini Börekler ve Havuçlu Hızlı Muffin

Afiyet olsun!

Peynirli mini börekler

Malzemeler:

  • Yufka

  • az yağlı peynir

  • dereotu

Yapılışı:

  • Üçgen kesilen yufkaya peynirli karışımı koy, rulo yap.

  • 180°C’de 8-10 dakika pişir. 

  • Yanına bir bardak ayranla keyifli olur.

Havuçlu hızlı muffin

Malzemeler:

  • Rendelenmiş havuç

  • yumurta

  • yoğurt

  • yulaf unu

Yapılışı:

  • Karışımı muffin kalıplarına dök. 

  • 180°C’de 12-13 dakikada pişir. 

  • Şekersiz, doyurucu bir ara öğün.

3. Domatesli Yulaf Köftesi

3. Domatesli Yulaf Köftesi

Midenizi rahatsız etmeyecek lezzetli bir tarif ile sizlerleyiz!

Malzemeler:

  • Yulaf

  • rendelenmiş havuç

  • domates salçası

  • yumurta

  • baharat

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri yoğur, küçük toplar yap. 

  • 180°C’de 10-12 dakikada pişir. 

Hem tok tutar hem hafif!

4. Yoğurtlu Patates Topları ve Peynir Dolgulu Biberler

4. Yoğurtlu Patates Topları ve Peynir Dolgulu Biberler

Philips Çift Hazneli Airfryer ile iki yemeği aynı anda yapabilirsiniz. Zamandan tasarruf etmek çok kolay!

Yoğurtlu patates topları

Malzemeler:

  • Haşlanmış patates

  • yoğurt

  • sarımsak

  • zeytinyağı

Yapılışı:

  • Patatesi ezip minik toplar yap.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200°C’de 10 dakika kızart. 

  • Üzerine sarımsaklı yoğurt ve nane sos ekle.

Peynir dolgulu biberler

Malzemeler:

  • Mini kırmızı biber

  • lor peyniri

  • baharat

Yapılışı:

  • Biberleri içini temizleyip peynirle doldur. 

  • 180°C’de 8 dakika pişir.

5. Lor Peynirli Sebzeli Mücver

5. Lor Peynirli Sebzeli Mücver

Tarifi kolayca yapabilir, pişirebilir ve afiyetle yiyebilirsiniz.

Malzemeler:

  • Kabak

  • havuç

  • lor peyniri

  • yumurta

  • tam buğday unu

Yapılışı:

  • Rendelediğin sebzelerle karışımı hazırla, muffin kalıplarına koy.

  • 180°C’de 12 dakika pişir.

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6. Kahvaltılık Yumurtalı Ekmek Dilimleri

6. Kahvaltılık Yumurtalı Ekmek Dilimleri

Estetik görünümü ile mutfağınıza yakışacak Philips Çift Hazneli Airfryer kokuyu hapsederek evinizi yemek kokularından korur.

Malzemeler:

  • Tam buğday ekmeği

  • yumurta

  • taze soğan 

  • kırmızı biber

Yapılışı:

  • Yumurtalı harcı ekmeğe batır, üzerine sebzeleri koy. 

  • 190°C’de 6-8 dakika pişir. 

Hafif ve besleyici!

7. Mercimekli Fit Köfte ve Muzlu Yulaf Kurabiyesi

7. Mercimekli Fit Köfte ve Muzlu Yulaf Kurabiyesi

Mercimekli fit köfte

Malzemeler:

  • Yeşil mercimek

  • soğan

  • ince bulgur

  • baharatlar

Yapılışı:

  • Mercimeği haşla, malzemeleri karıştır. 

  • Şekil verip 200°C’de 10 dakika pişir.

Muzlu yulaf kurabiyesi

Malzemeler:

  • Ezilmiş muz

  • yulaf

  • kuru üzüm

  • tarçın

Yapılışı:

  • Karışımı şekillendirip 180°C’de 10 dakika pişir. 

  • Şekersiz ve hafif tatlı ihtiyacına birebir.

8. Avokadolu Yumurtalı Dilimleri

8. Avokadolu Yumurtalı Dilimleri

Kahvaltılarınızı hareketli hale getirmek istiyorsanız bu tarif tam size göre!

Malzemeler:

  • yumurta

  • avokado 

  • tuz

Yapılışı:

  • Avokadoyu ikiye ayırarak çekirdeğini çıkar.

  • Ortada oluşan boşluğa yumurtaları kır.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 5 dakika pişir.

9. Falafel ve Tavuklu Sebze Sarması

9. Falafel ve Tavuklu Sebze Sarması

Yağsız tariflerle kendinizi sürekli hafif hissedeceksiniz.

Falalef

Malzemeler:

  • Haşlanmış nohut

  • sarımsak

  • maydanoz

  • kimyon

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri robottan geçir, minik köfteler yap. 

  • 190°C’de 10 dakikada çıtır hale gelir.

Tavuklu sebze sarması

Malzemeler:

  • Izgara tavuk

  • marul yaprağı

  • havuç

  • salatalık

Yapılışı:

  • Tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı yapısına güvenerek onun verdiği dakika ve dereceye göre pişir.

  • Sebzelerle sar. 

  • Hafif bir dürüm gibi olur!

10. Sebzeli Mini Pizza Tostları

10. Sebzeli Mini Pizza Tostları

Malzemeler:

  • Yuvarlak elma dilimleri

  • Domates

  • Biber

  • Az peynir

Yapılışı:

  • Malzemeleri ekmeğe yerleştir. 

  • 180°C’de 7-8 dakikada hazır.

Hafif ve keyifli!

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asklepiospallas
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