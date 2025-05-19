Şöyle Hafif Bir Şeyler Olsa da Yesek' Diye Düşündüğünüzde Yapabileceğiniz 10 Tarif
Hafif ama aynı zamanda lezzetli bir şeyler yemek istiyorsan doğru yerdesin! Philips Çift Hazneli Airfryer ile pratik şekilde yapılabilecek bu tarifler zamanınızı almaz ve gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.
İster öğle arası hızlı bir atıştırmalık ister akşam yemeğinde hafif bir tabak arıyor ol, bu tarifler seni yormadan doyuracak! Gelin, birlikte mutfağa girerek bu tariflere bakalım!
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1. Zeytinyağlı Kabak Cipsi
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2. Peynirli Mini Börekler ve Havuçlu Hızlı Muffin
3. Domatesli Yulaf Köftesi
4. Yoğurtlu Patates Topları ve Peynir Dolgulu Biberler
5. Lor Peynirli Sebzeli Mücver
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6. Kahvaltılık Yumurtalı Ekmek Dilimleri
7. Mercimekli Fit Köfte ve Muzlu Yulaf Kurabiyesi
8. Avokadolu Yumurtalı Dilimleri
9. Falafel ve Tavuklu Sebze Sarması
10. Sebzeli Mini Pizza Tostları
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