Sosyeteyi Karıştıran Olay: Kayınpeder Gelinine Boşanma Davası Açtı

Denizcilik sektöründe önemli rol oynayan ve bir süre önce emekliliğe ayrılan iş insanı Asaf Güneri, gelini Meltem Güneri’ye boşanma davası açtı. Evet, yanlış duymadınız! Kayındeper gelinini boşamak için kolları sıvadı. Peki ama nasıl? Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre Asaf Güneri, oğlu Zihni Turgut Güneri’nin akli melekelerini kaybettiğini belirterek mahkemeye başvurdu. Mahkeme Asaf Güneri’yi oğlunun vasisi olarak atadı. Vasi olarak atanan Güneri'nin böylece yaptığı ilk iş gelinine boşanma davası açmak oldu.

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