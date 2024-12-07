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Sosyeteyi Karıştıran Olay: Kayınpeder Gelinine Boşanma Davası Açtı

Sosyeteyi Karıştıran Olay: Kayınpeder Gelinine Boşanma Davası Açtı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.12.2024 - 10:11

Denizcilik sektöründe önemli rol oynayan ve bir süre önce emekliliğe ayrılan iş insanı Asaf Güneri, gelini Meltem Güneri’ye boşanma davası açtı. Evet, yanlış duymadınız! Kayındeper gelinini boşamak için kolları sıvadı. Peki ama nasıl? Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre Asaf Güneri, oğlu Zihni Turgut Güneri’nin akli melekelerini kaybettiğini belirterek mahkemeye başvurdu. Mahkeme Asaf Güneri’yi oğlunun vasisi olarak atadı. Vasi olarak atanan Güneri'nin böylece yaptığı ilk iş gelinine boşanma davası açmak oldu. 

Kaynak

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Sosyete bu boşanma davasını konuşuyor. Nedeni ise kayınpeder tarafından geline açılan ilk boşanma davası olabilir.

Sosyete bu boşanma davasını konuşuyor. Nedeni ise kayınpeder tarafından geline açılan ilk boşanma davası olabilir.

Ünlü iş insanı Asaf Güneri, oğlu Zihni Turgut Güneri’nin akli melekelerini kaybettiğini belirterek mahkemeye başvurdu. Mahkeme Asaf Güneri’yi oğlunun vasisi olarak atadı.

Ünlü iş insanı Asaf Güneri, oğlu Zihni Turgut Güneri’nin akli melekelerini kaybettiğini belirterek mahkemeye başvurdu. Mahkeme Asaf Güneri’yi oğlunun vasisi olarak atadı.

Asaf Güneri’nin ilk işi gelini Meltem Güneri’ye boşanma davası açmak oldu. Bununla da sınırlı kalmayan kayınpeder, gelininden bir de tazminat istedi.

Asaf Güneri’nin ilk işi gelini Meltem Güneri’ye boşanma davası açmak oldu. Bununla da sınırlı kalmayan kayınpeder, gelininden bir de tazminat istedi.

Kaynak: Sabah/Bülent Cankurt

Öte yandan Meltem Güner, 2013 yılında Zihni Turgut Güneri’nin kendisini darbettiğini ifade ederek şikayetçi olmuştu.

Öte yandan Meltem Güner, 2013 yılında Zihni Turgut Güneri’nin kendisini darbettiğini ifade ederek şikayetçi olmuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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