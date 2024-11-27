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Plaj İmparatoru Ünlü İsme 100 Milyon Liralık Boşanma Davası

Plaj İmparatoru Ünlü İsme 100 Milyon Liralık Boşanma Davası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.11.2024 - 12:00

Çeşme’de Momo Beach patronu Burak Beşer ve Ece Akbulut Beşer, geçen sene anlaşmalı olarak boşandı. Ancak boşanmanın ardından Ece Akbulut, evli oldukları dönemde Burak Beşer tarafından aldatıldığını öğrendi. Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre Ece Akbulut, iddiaya göre aldatma görüntülerini mahkemeye sundu. Akbulut, 100 milyon lira tazminat ve aylık 400 bin lira nafaka talep etti. 

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Sosyete bu kez Momo Beach patronu Burak Beşer ve geçen sene boşandığı Ece Akbulut arasındaki boşanma gerilimine şahit oldu.

Sosyete bu kez Momo Beach patronu Burak Beşer ve geçen sene boşandığı Ece Akbulut arasındaki boşanma gerilimine şahit oldu.

Ece Akbulut Beşer ve Burak Beşer, 2020 yılında evlendi. Ancak Ece Akbulut aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açtı. Çift geçen yıl anlaşmalı olarak boşandı.

İddiaya göre Ece Akbulut, evli olduğu süre boyunca aldatıldığını öğrendi. Anlaşmalı boşanmaya itiraz eden Akbulut, ihanet görüntülerini, otel kayıtlarını mahkemeye sundu.

İddiaya göre Ece Akbulut, evli olduğu süre boyunca aldatıldığını öğrendi. Anlaşmalı boşanmaya itiraz eden Akbulut, ihanet görüntülerini, otel kayıtlarını mahkemeye sundu.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Ece Akbulut, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede gururunun kırıldığını, itibarı ve kişilik haklarının zedelendiğini ifade etti.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Ece Akbulut, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede gururunun kırıldığını, itibarı ve kişilik haklarının zedelendiğini ifade etti.

Boşanmanın nedeni olarak Burak Beşer’in kusurlu davranışları gösterildi.

100 milyon lira tazminat, 400 bin TL nafaka talep etti.

100 milyon lira tazminat, 400 bin TL nafaka talep etti.

Ece Akbulut, Burak Beşer’den 50 milyon maddi 50 milyon manevi olmak üzere 100 milyon lira tazminat istedi. Ayrıca aylık 400 bin lira nafaka talep etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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