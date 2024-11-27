Plaj İmparatoru Ünlü İsme 100 Milyon Liralık Boşanma Davası

Çeşme’de Momo Beach patronu Burak Beşer ve Ece Akbulut Beşer, geçen sene anlaşmalı olarak boşandı. Ancak boşanmanın ardından Ece Akbulut, evli oldukları dönemde Burak Beşer tarafından aldatıldığını öğrendi. Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre Ece Akbulut, iddiaya göre aldatma görüntülerini mahkemeye sundu. Akbulut, 100 milyon lira tazminat ve aylık 400 bin lira nafaka talep etti.

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