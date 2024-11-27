Plaj İmparatoru Ünlü İsme 100 Milyon Liralık Boşanma Davası
Plaj İmparatoru Ünlü İsme 100 Milyon Liralık Boşanma Davası
Çeşme’de Momo Beach patronu Burak Beşer ve Ece Akbulut Beşer, geçen sene anlaşmalı olarak boşandı. Ancak boşanmanın ardından Ece Akbulut, evli oldukları dönemde Burak Beşer tarafından aldatıldığını öğrendi. Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre Ece Akbulut, iddiaya göre aldatma görüntülerini mahkemeye sundu. Akbulut, 100 milyon lira tazminat ve aylık 400 bin lira nafaka talep etti.
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Sosyete bu kez Momo Beach patronu Burak Beşer ve geçen sene boşandığı Ece Akbulut arasındaki boşanma gerilimine şahit oldu.
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İddiaya göre Ece Akbulut, evli olduğu süre boyunca aldatıldığını öğrendi. Anlaşmalı boşanmaya itiraz eden Akbulut, ihanet görüntülerini, otel kayıtlarını mahkemeye sundu.
Hürriyet’ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Ece Akbulut, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede gururunun kırıldığını, itibarı ve kişilik haklarının zedelendiğini ifade etti.
100 milyon lira tazminat, 400 bin TL nafaka talep etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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