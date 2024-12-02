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Sosyal Medyada Paylaşımlarınızı Yüklerken Kendinizi Bir Influencer Gibi Hissedebileceğiniz 14 Şarkı

etiket Sosyal Medyada Paylaşımlarınızı Yüklerken Kendinizi Bir Influencer Gibi Hissedebileceğiniz 14 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 20:34

Kendi takipçi listenize paylaşım yaparken, influencer gibi hissetmek eğlenmek için en güzel yollardan birine dönüşebiliyor. O paylaşımlar, tıpkı bir dizinin ana karakteri gibi hissettiriyor. O anlarda sizi daha da parlatacak şarkıları aşağıya listeledik!

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1. Lucky Star

2. My Story

3. Gucci On My Body

4. Human

5. Lovely

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6. Castle

7. Self Control

8. Broken

9. Bad Romance

10. All Eyez On Me

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11. Dance Monkey

12. Gimme!

13. Arcade

14. Jalebi Baby

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pondsjournal
pondsjournal
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