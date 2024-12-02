Sosyal Medyada Paylaşımlarınızı Yüklerken Kendinizi Bir Influencer Gibi Hissedebileceğiniz 14 Şarkı
Sosyal Medyada Paylaşımlarınızı Yüklerken Kendinizi Bir Influencer Gibi Hissedebileceğiniz 14 Şarkı
Kendi takipçi listenize paylaşım yaparken, influencer gibi hissetmek eğlenmek için en güzel yollardan birine dönüşebiliyor. O paylaşımlar, tıpkı bir dizinin ana karakteri gibi hissettiriyor. O anlarda sizi daha da parlatacak şarkıları aşağıya listeledik!
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1. Lucky Star
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2. My Story
3. Gucci On My Body
4. Human
5. Lovely
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6. Castle
7. Self Control
8. Broken
9. Bad Romance
10. All Eyez On Me
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11. Dance Monkey
12. Gimme!
13. Arcade
14. Jalebi Baby
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