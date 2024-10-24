Sosyal Medya Kullanım Şekline Göre Bir Sonraki Hikayene Hangi Şarkıyı Eklemelisin?
Sosyal Medya Kullanım Şekline Göre Bir Sonraki Hikayene Hangi Şarkıyı Eklemelisin?
Sosyal medya kullanım tarzımız, kişiliğimizi yansıtan bir penceredir. Peki, bu tarzına göre bir sonraki hikayene hangi şarkıyı eklemelisin? Gel, bu eğlenceli testle birlikte kendini keşfet! Hadi başlayalım! 🎶✨
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bir şarkı dinlerken en çok neyi önemsersin?
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2. Instagram profilinin çoğunlukla neyden oluşuyor?
3. Peki, takipçi sayını sorsak...
4. Story atma sıklığını soralım bir de!
5. Hikayene bir şarkı seçerken neye göre karar veriyorsun?
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