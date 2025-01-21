Sosyal Medya ile İlişkisi Sorulan İlkin Aydın'dan "Sistematik Linç" Cevabı

Filenin Sultanları'nın yıldızı İlkin Aydın açıklamalarıyla gündem olmayı sürdürüyor. Sosyal medyayla içli dışlı olan İlkin paylaşımları ile de takipçileriyle sürekli etkileşim halinde. Paris'teki Olimpiyatlar'da uğradığı linci unutmayan İlkin, bu konuya da değindi. İlkin Aydın'ın TRT Yıldız'a yaptığı açıklamalar yine çok konuşulacak. İlkin, beraber oynamak istediği arkadaşını da açıkladı.