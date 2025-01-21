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Sosyal Medya ile İlişkisi Sorulan İlkin Aydın'dan "Sistematik Linç" Cevabı

Sosyal Medya ile İlişkisi Sorulan İlkin Aydın'dan "Sistematik Linç" Cevabı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.01.2025 - 12:28

Filenin Sultanları'nın yıldızı İlkin Aydın açıklamalarıyla gündem olmayı sürdürüyor. Sosyal medyayla içli dışlı olan İlkin paylaşımları ile de takipçileriyle sürekli etkileşim halinde. Paris'teki Olimpiyatlar'da uğradığı linci unutmayan İlkin, bu konuya da değindi. İlkin Aydın'ın TRT Yıldız'a yaptığı açıklamalar yine çok konuşulacak. İlkin, beraber oynamak istediği arkadaşını da açıkladı.

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İlkin Aydın, TRT Yıldız'ın konuğu olduğu programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İlkin Aydın, TRT Yıldız'ın konuğu olduğu programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Şu isimle oynasam dediğin biri var mı?" sorusun İlkin, "Buna da böyle spesifik bir isim bir tek Elif'i söyleyebilirim herhalde çünkü kankamdır ve neden aynı takımda oynamayayım ve her gün onu görmeyeyim?" dedi.

"Şu isimle oynasam dediğin biri var mı?" sorusun İlkin, "Buna da böyle spesifik bir isim bir tek Elif'i söyleyebilirim herhalde çünkü kankamdır ve neden aynı takımda oynamayayım ve her gün onu görmeyeyim?" dedi.

İlkin Aydın'ın cevaplarında en dikkat çekici nokta ise sosyal medya ile ilgili soruya verdiği cevaptı. Sunucu, "Sosyal medyaya bakışın nasıl? Olumlu olumsuz eleştirilerle nasıl başa çıkıyorsun?" diye sordu.

İlkin Aydın'ın cevaplarında en dikkat çekici nokta ise sosyal medya ile ilgili soruya verdiği cevaptı. Sunucu, "Sosyal medyaya bakışın nasıl? Olumlu olumsuz eleştirilerle nasıl başa çıkıyorsun?" diye sordu.

İlkin de "Burada bence şeyi sormak istedin gibi algıladım; ' gelmiş geçmiş en sistematik linci yiyip hala burada nasıl oturuyorsun?'" yanıtını verdi.

İlkin de "Burada bence şeyi sormak istedin gibi algıladım; ' gelmiş geçmiş en sistematik linci yiyip hala burada nasıl oturuyorsun?'" yanıtını verdi.

İlkin, "Bu benim için saçımı taradım, makyajımı yaptım, maçıma çıktım ile bitiyor. Yapacak hiçbir şey yok." diyerek bu konuya nokta koydu.

İlkin, "Bu benim için saçımı taradım, makyajımı yaptım, maçıma çıktım ile bitiyor. Yapacak hiçbir şey yok." diyerek bu konuya nokta koydu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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