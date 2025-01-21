Houston Rockets Forması Giyen Alperen Şengün Tarihe Geçti

Alperen Şengün, NBA'deki gururumuz olmayı sürdürüyor. Takımının önemli parçalarından biri olmayı başaran Alperen her geçen gün kendini bir kez daha ispat ediyor. Alperen, Detroit Pistons maçında yaptıklarıyla yine tarih yazdı. Alperen'in tarihi performansı Houston'a galibiyet getirmedi. İşte detaylar...