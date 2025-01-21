Houston Rockets Forması Giyen Alperen Şengün Tarihe Geçti
Houston Rockets Forması Giyen Alperen Şengün Tarihe Geçti
Alperen Şengün, NBA'deki gururumuz olmayı sürdürüyor. Takımının önemli parçalarından biri olmayı başaran Alperen her geçen gün kendini bir kez daha ispat ediyor. Alperen, Detroit Pistons maçında yaptıklarıyla yine tarih yazdı. Alperen'in tarihi performansı Houston'a galibiyet getirmedi. İşte detaylar...
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NBA'deki milli gururumuz Alperen Şengün, Houston-Detroit maçındaki rakamlarıyla yine tarihe geçti.
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Detroit'in 107-96 kazandığı maçta Alperen Şengün, Houston adına 11 sayı, 8 ribaund ve 5 asist ile maçı noktaladı.
Milli yıldız Alperen Şengün, bu maçta yaptığı asistlerle bin asist barajını aşan en genç pivot oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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