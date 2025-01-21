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İsmail Kartal Kendisine Gelen Transfer Teklifini Açıkladı

İsmail Kartal Kendisine Gelen Transfer Teklifini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.01.2025 - 10:14

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile 99 puan toplayan İsmail Kartal, göreve Mourinho'nun gelişiyle takımdan ayrılmıştı. O günden beri Kartal, bir kulüp çalıştırmamayı tercih etti. Süper Lig'den gelen teklifleri de reddetti. Ancak İran'dan ciddi bir teklif yapıldı. İsmail Kartal teklifi doğruladı.

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İsmail Kartal bu sezona herhangi bir takımda görev almadan başladı. Süper Lig'den gelen teklifleri ise reddetti.

İsmail Kartal bu sezona herhangi bir takımda görev almadan başladı. Süper Lig'den gelen teklifleri ise reddetti.

İsmail Kartal'a İran'dan da sürpriz bir teklif geldiği iddia edilmişti. Persepolis'in ilgisi olduğu iddia edilen teknik direktör için Kartal'dan resmi açıklama geldi.

İsmail Kartal'a İran'dan da sürpriz bir teklif geldiği iddia edilmişti. Persepolis'in ilgisi olduğu iddia edilen teknik direktör için Kartal'dan resmi açıklama geldi.

Ajansspor'a konuşan İsmail Kartal gelen bir soru üzerine Persepolis'in teklifini doğruladı.

Ajansspor'a konuşan İsmail Kartal gelen bir soru üzerine Persepolis'in teklifini doğruladı.

İsmail Kartal, "Henüz bir anlaşma yok. Bugünkü görüşmeden sonra belli olacak" açıklaması yaptı.

İsmail Kartal, "Henüz bir anlaşma yok. Bugünkü görüşmeden sonra belli olacak" açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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