İsmail Kartal Kendisine Gelen Transfer Teklifini Açıkladı

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile 99 puan toplayan İsmail Kartal, göreve Mourinho'nun gelişiyle takımdan ayrılmıştı. O günden beri Kartal, bir kulüp çalıştırmamayı tercih etti. Süper Lig'den gelen teklifleri de reddetti. Ancak İran'dan ciddi bir teklif yapıldı. İsmail Kartal teklifi doğruladı.