Eski Trabzonsporlu Florent Malouda Futbolu Bıraktıktan Sonra Orduya Katıldı Subay Oldu
Eski Trabzonsporlu Florent Malouda Futbolu Bıraktıktan Sonra Orduya Katıldı Subay Oldu
Futbolcuların profesyonel dönemlerini bıraktıktan sonra teknik direktör ya da menajer olmalarına alıştık. Bazıları farklı meslekler seçse de futbolla bağlantılı olduğu için göze çok batmıyor. Ancak bir dönem Chelsea ve Trabzonspor forması giyen Fransız milli takımı oyuncusu Malouda farklı bir yol izledi. Malouda'nın orduya katılma haberleri dünya basınında da geniş yer buldu. İşte detaylar...
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Eski Fransız milli futbolcu ve Trabzonsporlu Florent Malouda, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra meslektaşlarından farklı bir yol izledi.
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44 yaşına giren Malouda, Fransız Guyanası'nda Subay olarak görev almaya başladığını açıkladı.
Malouda, 3. Yabancı Piyade Alayı'nda komutanlık yaptığını sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.
Florent Malouda, futbolculuk kariyerinde Lyon, Chelsea, Metz ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerde forma giymişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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