Eski Trabzonsporlu Florent Malouda Futbolu Bıraktıktan Sonra Orduya Katıldı Subay Oldu

Futbolcuların profesyonel dönemlerini bıraktıktan sonra teknik direktör ya da menajer olmalarına alıştık. Bazıları farklı meslekler seçse de futbolla bağlantılı olduğu için göze çok batmıyor. Ancak bir dönem Chelsea ve Trabzonspor forması giyen Fransız milli takımı oyuncusu Malouda farklı bir yol izledi. Malouda'nın orduya katılma haberleri dünya basınında da geniş yer buldu. İşte detaylar...