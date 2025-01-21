Fenerbahçe'nin Özel Uçak Gönderdiği Diego Carlos Transferinde Vitor Engeli

Dün Fenerbahçe Diego Carlos ile her konuda anlaşmıştı. Hatta Londra'ya bir uçak bile gönderildi. Ancak gece saatlerinde Türkiye tarafından Atatürk Havalimanı'nda bu uçuş iptal edildi. Transfer iptal mi soruları sorulmaya başlandı ancak bu bir erteleme gibi görünüyor. Sebebi ise Vitor Pereira...