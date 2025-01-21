Fenerbahçe'nin Özel Uçak Gönderdiği Diego Carlos Transferinde Vitor Engeli
Fenerbahçe'nin Özel Uçak Gönderdiği Diego Carlos Transferinde Vitor Engeli
Dün Fenerbahçe Diego Carlos ile her konuda anlaşmıştı. Hatta Londra'ya bir uçak bile gönderildi. Ancak gece saatlerinde Türkiye tarafından Atatürk Havalimanı'nda bu uçuş iptal edildi. Transfer iptal mi soruları sorulmaya başlandı ancak bu bir erteleme gibi görünüyor. Sebebi ise Vitor Pereira...
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Fenerbahçe, Diego Carlos için özel uçağını Londra'ya gönderdi. Ancak bu transfer akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi gerekirken gelmedi.
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Uçağın her konuda anlaşılan Diego Carlos ve menajerini beklediği ancak gelen giden olmayınca uçuşun Atatürk Havalimanı tarafından da iptal edildiği öğrenildi.
İngiltere'de bugün çıkan bir haberse transferi engelleyenin Vitor Pereira'nın takımı olabileceği konuşuluyor.
Wolverhampton, Fenerbahçe ile anlaşan Aston Villa'ya yeni bir teklif yaparak Diego Carlos'un aklını karıştırdığı iddia edildi.
Bu teklif uçuşu iptal ettirirken Yağız Sabuncuoğlu bu akşama tekrar bir uçuş programı yapıldığını açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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