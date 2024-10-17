Sorgu Dizisinde Cihan'a Hayat Veren Hazal Kaya'dan Silah Kullandığı Sahneyle İlgili İtiraf Geldi!
Sorgu Dizisinde Cihan'a Hayat Veren Hazal Kaya'dan Silah Kullandığı Sahneyle İlgili İtiraf Geldi!
Sorgu dizisinde Cihan karakterine hayat veren Hazal Kaya, fragmanda yer alan silah sahnesiyle ilgili itirafta bulundu. Dizide karakteri gereği silah kullanan Kaya, bireysel silahlanmaya karşı olduğunu ancak rol gereği silah kullandığında yeteneğinin olduğunu fark ettiğini dile getirdi.
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Ülkenin en güzel ve en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Hazal Kaya, son günlerde yeni projesi ve katıldığı Mevzular Açık Mikrofon programıyla konuşuluyor.
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Sorgu dizisinde Cihan karakterine hayat veren Kaya, dizide psikopat babası Hayati Manoğlu yüzünden iki kız kardeşiyle birlikte travmatik bir çocukluk geçirmiş olan polis Cihan karakterine hayat veriyor.
Rolü gereği dizide silah kullanan Kaya, “Silah konusunda hiç deneyimim yoktu. Kendimi silah karşıtı biri olarak tanımlıyorum ve bireysel silahlanmaya karşıyım. İlginç bir durum oldu, silah kullanmayı öğrenmem gerekiyordu. Poligona gittik ve yetenekli olduğum ortaya çıktı. Vurduğum hedefleri arkadaşlarıma gösterdim ama çok korktum” dedi.
Poligonda gerçek silahla atış yaptıktan sonra bir an önce silahı bırakmak istediğini dile getiren Hazal Kaya, sözlerine şöyle devam etti:
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