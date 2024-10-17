Sorgu Dizisinde Cihan'a Hayat Veren Hazal Kaya'dan Silah Kullandığı Sahneyle İlgili İtiraf Geldi!

'Çekimlerde kullandığımız silah gerçek değildi ama poligonda gerçek bir silahla çalışmak, o gücü hissetmek beni gerçekten çok korkuttu. Silahı elimden bırakmak istedim… O güce sahip olmak bana hiç iyi gelmedi ama bir yandan da bunu yapabildiğimi görmek meditatif bir etkisi de oldu. Çekimde fotoğrafa ateş ettikten sonra kullanılan hedefi alıp başka bir hedef koydular, detay çekimi için. Ben de kendimi buldum, elimde misket atan silah gibi bir şeyle, hedefin kafasına kafasına ateş etmeye çalıştım ama gerçek bir silahla bu kesinlikle yapılacak bir şey değil…'