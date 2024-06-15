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Sonunda Yaz Geldi: Şezlonga Uzanmış Güneşin Tadını Çıkartırken Arkada Çalan 15 Hareketli Plaj Şarkısı

etiket Sonunda Yaz Geldi: Şezlonga Uzanmış Güneşin Tadını Çıkartırken Arkada Çalan 15 Hareketli Plaj Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 11:01

Yazın ritmini yakalamana yardımcı olacak, arkada çalarken ayaklarını yerden kesen 15 hareketli plaj şarkısını keşfetmek için hazır mısın? Gel, güneşin tadını çıkartırken müziğin ritmine kapılalım!

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1. Laurent Wolf - No Stress

2. J Balvin - Tranquila (Official Video)

3. Pitbull - Give Me Everything ft. Ne-Yo, Afrojack, Nayer

4. Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) [Official Music Video]

5. Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - I Like It [Official Music Video]

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6. Shakira - Rabiosa (Spanish Version) ft. El Cata

7. MICHEL TELÓ - BARÁ BERÊ [CLIPE OFICIAL]

8. Shouse - Love Tonight (David Guetta Remix)

9. Fly Project - Toca Toca | Official Music Video

10. Swedish House Mafia ft. John Martin - Don't You Worry Child (Official Video)

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11. DJ Snake - Magenta Riddim

12. Flo Rida - Wild Ones ft. Sia [Official Video]

13. J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)

14. Rompe

15. ACRAZE - Do It To It (Ft. Cherish)

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Senin en sevdiğin yaz şarkısı hangisi? Yorumda bizimle paylaş👇

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