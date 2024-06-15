Sonunda Yaz Geldi: Şezlonga Uzanmış Güneşin Tadını Çıkartırken Arkada Çalan 15 Hareketli Plaj Şarkısı
Sonunda Yaz Geldi: Şezlonga Uzanmış Güneşin Tadını Çıkartırken Arkada Çalan 15 Hareketli Plaj Şarkısı
Yazın ritmini yakalamana yardımcı olacak, arkada çalarken ayaklarını yerden kesen 15 hareketli plaj şarkısını keşfetmek için hazır mısın? Gel, güneşin tadını çıkartırken müziğin ritmine kapılalım!
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1. Laurent Wolf - No Stress
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2. J Balvin - Tranquila (Official Video)
3. Pitbull - Give Me Everything ft. Ne-Yo, Afrojack, Nayer
4. Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) [Official Music Video]
5. Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - I Like It [Official Music Video]
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6. Shakira - Rabiosa (Spanish Version) ft. El Cata
7. MICHEL TELÓ - BARÁ BERÊ [CLIPE OFICIAL]
8. Shouse - Love Tonight (David Guetta Remix)
9. Fly Project - Toca Toca | Official Music Video
10. Swedish House Mafia ft. John Martin - Don't You Worry Child (Official Video)
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11. DJ Snake - Magenta Riddim
12. Flo Rida - Wild Ones ft. Sia [Official Video]
13. J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)
14. Rompe
15. ACRAZE - Do It To It (Ft. Cherish)
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