Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Sonumuz Benzemesin: Arjantin ve Türkiye'nin Yan Yana Geldiği Grafik Korkuttu

Sonumuz Benzemesin: Arjantin ve Türkiye'nin Yan Yana Geldiği Grafik Korkuttu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.01.2024 - 16:37

Arjantin'in içinde bulunduğu ekonomik hali bilmeyen kalmadı. Uzun yıllardır boğuşulan ekonomide son geldikleri seviye büyük kriz olurken, Türkiye ile benzerlikleri ise korkuttu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Arjantin'de enflasyon yüzde 200'ün üzerine çıkarken, ülkede seçimle iktidara gelen ilginç söylemleri ve vaatleriyle dikkat Milei ise henüz duruma çare olamadı.

Arjantin'de enflasyon yüzde 200'ün üzerine çıkarken, ülkede seçimle iktidara gelen ilginç söylemleri ve vaatleriyle dikkat Milei ise henüz duruma çare olamadı.

Faiz oranlarına bakıldığında da listede durum pek değişmiyor. İlk sırada Arjantin var, Türkiye de ikinci sırada yer alıyor.

Faiz oranlarına bakıldığında da listede durum pek değişmiyor. İlk sırada Arjantin var, Türkiye de ikinci sırada yer alıyor.

Gelelim para arzı meselesine...

Gelelim para arzı meselesine...

Para arzı yani piyasaya sürülen para miktarı. M1 ve M2 denen 2 araçla ölçülür.

M1 para arzı piyasadaki nakit paralarla vadesiz mevduat ve çeklerin toplamından oluşur. M2 para arzı da M1'e ek olarak vadeli mevduatlardan oluşur. 

Bir ekonomide 'para arzı çok artarsa' enflasyonda yükseliş görülür.

ENAG üyesi olan ekonomist Mehmet Çağdaş Işim, paylaşımıyla Arjantin ve Türkiye'nin para arzındaki benzerliğe dikkat çekiyor.

ENAG üyesi olan ekonomist Mehmet Çağdaş Işim, paylaşımıyla Arjantin ve Türkiye'nin para arzındaki benzerliğe dikkat çekiyor.
twitter.com

Yorumlar da gecikmiyor.

Yorumlar da gecikmiyor.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte Türkiye ve Arjantin'in para arzındaki benzerliğe yapılan yorumlardan bazıları.

İşte Türkiye ve Arjantin'in para arzındaki benzerliğe yapılan yorumlardan bazıları.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?