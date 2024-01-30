Sonumuz Benzemesin: Arjantin ve Türkiye'nin Yan Yana Geldiği Grafik Korkuttu

Para arzı yani piyasaya sürülen para miktarı. M1 ve M2 denen 2 araçla ölçülür.

M1 para arzı piyasadaki nakit paralarla vadesiz mevduat ve çeklerin toplamından oluşur. M2 para arzı da M1'e ek olarak vadeli mevduatlardan oluşur.

Bir ekonomide 'para arzı çok artarsa' enflasyonda yükseliş görülür.