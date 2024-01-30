Sonumuz Benzemesin: Arjantin ve Türkiye'nin Yan Yana Geldiği Grafik Korkuttu
Sonumuz Benzemesin: Arjantin ve Türkiye'nin Yan Yana Geldiği Grafik Korkuttu
Arjantin'in içinde bulunduğu ekonomik hali bilmeyen kalmadı. Uzun yıllardır boğuşulan ekonomide son geldikleri seviye büyük kriz olurken, Türkiye ile benzerlikleri ise korkuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Arjantin'de enflasyon yüzde 200'ün üzerine çıkarken, ülkede seçimle iktidara gelen ilginç söylemleri ve vaatleriyle dikkat Milei ise henüz duruma çare olamadı.
Faiz oranlarına bakıldığında da listede durum pek değişmiyor. İlk sırada Arjantin var, Türkiye de ikinci sırada yer alıyor.
Gelelim para arzı meselesine...
ENAG üyesi olan ekonomist Mehmet Çağdaş Işim, paylaşımıyla Arjantin ve Türkiye'nin para arzındaki benzerliğe dikkat çekiyor.
Yorumlar da gecikmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte Türkiye ve Arjantin'in para arzındaki benzerliğe yapılan yorumlardan bazıları.
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda