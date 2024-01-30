TCMB, Zorunlu Karşılık Oranlarında Yeni Düzenlemeye Gitti: KKM'de İndirim!

TCMB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında, devam eden sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceğinin ifade edildiği hatırlatıldı.

Ayrıca, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğinin belirtildiği ifade edildi.