TCMB, Zorunlu Karşılık Oranlarında Yeni Düzenlemeye Gitti: KKM'de İndirim!
TCMB, Zorunlu Karşılık Oranlarında Yeni Düzenlemeye Gitti: KKM'de İndirim!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), zorunlu karşılık oranlarını kur korumalı hesaplar için indirirken, döviz cinsinden mevduat/katılım fonu hesapları için Türk lirası cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranı yükseltti.
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"Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının desteklenecek."
"Bu düzenlemelerle, Türk lirası mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edilmektedir."
Sosyal medyada da uzmanlar kararı yorumladı.
İşte Merkez Bankası'nın ZK oranlarındaki düzenleme kararına yorumların bazıları.
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