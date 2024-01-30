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TCMB, Zorunlu Karşılık Oranlarında Yeni Düzenlemeye Gitti: KKM'de İndirim!

TCMB, Zorunlu Karşılık Oranlarında Yeni Düzenlemeye Gitti: KKM'de İndirim!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.01.2024 - 09:11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), zorunlu karşılık oranlarını kur korumalı hesaplar için indirirken, döviz cinsinden mevduat/katılım fonu hesapları için Türk lirası cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranı yükseltti.

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"Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının desteklenecek."

"Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının desteklenecek."

TCMB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında, devam eden sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceğinin ifade edildiği hatırlatıldı. 

Ayrıca, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğinin belirtildiği ifade edildi.

"Bu düzenlemelerle, Türk lirası mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edilmektedir."

"Bu düzenlemelerle, Türk lirası mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edilmektedir."

Bu kapsamda, zorunlu karşılık uygulamasında; Kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30’dan yüzde 25’e indirilmesine, döviz cinsinden mevduat/katılım fonu hesapları için Türk lirası cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4’ten yüzde 8’e yükseltilmesine karar verildi.

Açıklamada, 'Bu düzenlemelerle, Türk lirası mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edilmektedir.' denildi.

Sosyal medyada da uzmanlar kararı yorumladı.

Sosyal medyada da uzmanlar kararı yorumladı.
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İşte Merkez Bankası'nın ZK oranlarındaki düzenleme kararına yorumların bazıları.

İşte Merkez Bankası'nın ZK oranlarındaki düzenleme kararına yorumların bazıları.
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