Sonuçlarda da Transferlerde de Yüzleri Güldürmeyi Başaran Spor Basınından İnciler

Bu diyalog yaşanmış olabilir, Fotomaç da Aziz Yıldırım'ın bu futbol ve transfer iştahına güvenerek girmiş zaten bu topa. Ligde Fenerbahçe'ye gol atanın sarı lacivertli çubukluyu giydiği günler çok da eskide değildi. Aziz Yıldırım'ın 'Ben Kaka diyorum, sen Holmen diyorsun' diye Aykut Kocaman'a çıkışmışlığı da hatırlanıyor. O yüzden muhtemel bir diyalogla karşınızdayız.