Sonuçlarda da Transferlerde de Yüzleri Güldürmeyi Başaran Spor Basınından İnciler
Sonuçlarda da Transferlerde de Yüzleri Güldürmeyi Başaran Spor Basınından İnciler
Son zamanlarda X'te gördüğünüz bir yorumu ertesi gün spor basınında görmeniz sürpriz olmuyor. Sosyal medyanın besleyici gücü ana akımı bile etkiliyor ve manşetleri, başlıkları X'teki kullanıcılar hayli etkiliyor. Ama sosyal medyanın bu kadar etkin olmadığı dönemlerde editörler, yazı işleri ekipleri çok daha büyük mesailer harcıyordu. Rakip gazeteye haber atlatmaktan, manşet atlatmaktan keyif alan gazeteciler yaratıcılıkların sınırlarını zorluyordu. O döneme damga vurmuş hala hatırladığımız o manşetlere, başlıklara gidiyoruz.
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Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi günlerinden...
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Aykut Kocaman'a karşı her zaman bir tık daha acımasız olan spor basını...
Meşhur "eleman" kavgası gazetelere böyle yansımıştı
Transferde ölçüyü kaçırmak deyince de Türk spor basını deyip susmak lazım.
Babel, Galatasaray'da... Kendi kendini gerçekleştiren kehanet!
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Buffon, Aslan gibi...
Ronaldo'nun kariyeri devam ediyor, neden olmasın.
Arshavin'in dünya futbolunda arzı endam ettiği günlerden.
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Spor basınının dilinin kemiğinin olmadığı anlardan
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İşte onlardan biri daha...
Dilin kemiği yok mu demiştik üsttekilere?
Turizm tavsiyesi
Başlıkta marka Yılmaz Özdil başlıkları
Yine Özdil...
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Bu artık bir halk efsanesi...
Bir yorumsuz görsel daha...
Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde Fenerbahçe aleyhine acımasız olan basına bir örnek daha.
Türk futbol tarihinin en büyük hezimetlerinden birine atılan başlık...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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