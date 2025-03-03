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Sonuçlarda da Transferlerde de Yüzleri Güldürmeyi Başaran Spor Basınından İnciler

Sonuçlarda da Transferlerde de Yüzleri Güldürmeyi Başaran Spor Basınından İnciler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.03.2025 - 13:17

Son zamanlarda X'te gördüğünüz bir yorumu ertesi gün spor basınında görmeniz sürpriz olmuyor. Sosyal medyanın besleyici gücü ana akımı bile etkiliyor ve manşetleri, başlıkları X'teki kullanıcılar hayli etkiliyor. Ama sosyal medyanın bu kadar etkin olmadığı dönemlerde editörler, yazı işleri ekipleri çok daha büyük mesailer harcıyordu. Rakip gazeteye haber atlatmaktan, manşet atlatmaktan keyif alan gazeteciler yaratıcılıkların sınırlarını zorluyordu. O döneme damga vurmuş hala hatırladığımız o manşetlere, başlıklara gidiyoruz.

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Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi günlerinden...

Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi günlerinden...

Bursaspor şampiyon olup direkt olarak gruplara kalmıştı ama gruplarda işler hiç istediği gibi gitmedi. Valencia hezimeti de gazeteye bir hece eklenerek böyle yansıdı.

Aykut Kocaman'a karşı her zaman bir tık daha acımasız olan spor basını...

Aykut Kocaman'a karşı her zaman bir tık daha acımasız olan spor basını...

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası eski mağlubiyetleri de ekleyen gazete böyle bir manşeti uygun görmüş.

Meşhur "eleman" kavgası gazetelere böyle yansımıştı

Meşhur "eleman" kavgası gazetelere böyle yansımıştı

Başkan Ünal Aysal, Divan Kurulu'nda 'Gazeteci arkadaşların çok ilgilendiği iki tane konumuz var. İlki Fatih hoca ile ilişkiler. Bir tanesi de Sneijder olayı. Buna biraz açıklık getirmek istiyorum. Fatih Terim çalışan bir eleman' dedi ve ipler koptu. Terim görevden ayrılınca Fanatik de bu yaratıcı manşetle karşımıza çıkmıştı.

Transferde ölçüyü kaçırmak deyince de Türk spor basını deyip susmak lazım.

Transferde ölçüyü kaçırmak deyince de Türk spor basını deyip susmak lazım.

Juventus'tan Zidane değil Zidan'ın 80 milyon Dolar'a Galatasaray'a geleceği iddiası ve böyle bir iddianın manşet değil de küçük bir kutu haberi olması... Her detayı ayrı ayrı mistik bir haber.

Babel, Galatasaray'da... Kendi kendini gerçekleştiren kehanet!

Babel, Galatasaray'da... Kendi kendini gerçekleştiren kehanet!

Babel, Galatasaray'a Fotomaç'ın iddiasında olduğu gibi geldi ama bir farkla... Liverpool'dan Galatasaray'a geleceği söylenen Babel, gelmeden önce Hoffenheim, Ajax, Kasımpaşa, Deportivo, Al Ain, Beşiktaş ve Fulham'a uğradı. 9 sene sonra Galatasaray'a imza attı. Geç olsun güç olmasın...

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Buffon, Aslan gibi...

Buffon, Aslan gibi...

Bir transfer haberi değil de Buffon'a övgü dizilmiş gibi duruyor. Transferin sonucunu düşününce de öyle olmuş.

Ronaldo'nun kariyeri devam ediyor, neden olmasın.

Ronaldo'nun kariyeri devam ediyor, neden olmasın.

2008, böyle bir haber yapmanın cesaret gerektirdiği yıllardan biriydi. Real Madridli Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye hemen getiremeyeceğini bilen editör de temkinli davranmış, 'Bir gün mutlaka' demiş.

Arshavin'in dünya futbolunda arzı endam ettiği günlerden.

Arshavin'in dünya futbolunda arzı endam ettiği günlerden.

Bu diyalog yaşanmış olabilir, Fotomaç da Aziz Yıldırım'ın bu futbol ve transfer iştahına güvenerek girmiş zaten bu topa. Ligde Fenerbahçe'ye gol atanın sarı lacivertli çubukluyu giydiği günler çok da eskide değildi. Aziz Yıldırım'ın 'Ben Kaka diyorum, sen Holmen diyorsun' diye Aykut Kocaman'a çıkışmışlığı da hatırlanıyor. O yüzden muhtemel bir diyalogla karşınızdayız.

Yorumsuz

Yorumsuz

Ama yine de köşedeki 8'e yorum yapmadan geçmeyelim. Yine yabancı kuralı değişmiş.

Spor basınının dilinin kemiğinin olmadığı anlardan

Spor basınının dilinin kemiğinin olmadığı anlardan

Beşiktaş, Fenerbahçe derbilerinde basın çok açık sözlü davranmış. Gazetede arkadaşlar arasında ne konuşulsa ertesi gün manşete vermişler gibi...

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İşte onlardan biri daha...

İşte onlardan biri daha...

Dilin kemiği yok mu demiştik üsttekilere?

Dilin kemiği yok mu demiştik üsttekilere?

Bazen küfüre, hakarete, argoya varan manşetler de atılmış. Rakip muhtemeldir ki Maccabi Tel Aviv olunca da üzerinde çok durulmamış.

Turizm tavsiyesi

Turizm tavsiyesi

Adıyla tartışma konusu olan 'malum' gazete, Brezilya'da düzenlenen dünya kupasına katılamayan millilere seyahat rotası çizmiş.

Başlıkta marka Yılmaz Özdil başlıkları

Başlıkta marka Yılmaz Özdil başlıkları

Yılmaz Özdil, Star gazetesinde genel yayın yönetmeniyken tartışmalı birçok manşete imza attı. İki Leeds taraftarının ölümünü hamasi şekilde manşetten vermesiyle de halen eleştiriliyor. İşte o dönem İngiliz ekibi için attığı en 'masum'

Yine Özdil...

Yine Özdil...

Galatasaray, Milan'ı yenip UEFA Kupası'na gitti ve hakikaten bu hislerle taraftarına bir derin nefes aldırdı. Yolun sonu UEFA Kupası oldu.

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Bu artık bir halk efsanesi...

Bu artık bir halk efsanesi...

Hem Sabri Sarıoğlu olması hem Galatasaray'ın kötü günlerine yapılan göndermelerle bu artık anonim bir esere dönüşmüş durumda.

Bir yorumsuz görsel daha...

Bir yorumsuz görsel daha...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde Fenerbahçe aleyhine acımasız olan basına bir örnek daha.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde Fenerbahçe aleyhine acımasız olan basına bir örnek daha.

Türk futbol tarihinin en büyük hezimetlerinden birine atılan başlık...

Türk futbol tarihinin en büyük hezimetlerinden birine atılan başlık...

O gün yaşananları hiçbir Beşiktaşlı unutamıyor. Hem de ilk maçta İnönü'de yendikleri Liverpool karşısında yaşananlar o sezon yaşanacakların bir ipucuydu belki de. Hislerimizi Sinan Engin anlatmıştı, ''Maç 6-0 olmuş, Benitez Peter Crouch'ı oyuna sokuyor, bir de ''Go'' diye bağırıyor. Ayıp dedim. ''6 olmuş hala go yapıyorsun'' dedim. Cevap da vermedi. Eloğlu acımıyor.''

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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