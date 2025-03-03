Okan Buruk ve Galatasaray'ın Cuesta Tercihine Tepkiler Yağdı

Osman Şenher, Cuesta'nın maç performansını eleştirirken yerine geldiği ismi de hatırlattı.

Şenher, 'Sen elindeki altın değerindeki Nelsson’u Roma’ya gönder, 8 milyon euro verip Kolombiyalı bu futbolcuyu al. Bu akıl kimden çıktı bilmiyorum. Öyle bir penaltıya sebebiyet veriyor ki; inanın amatör takımdaki bir stoper bile böyle penaltı yaptırmaz.' dedi.