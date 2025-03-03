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Okan Buruk ve Galatasaray'ın Cuesta Tercihine Tepkiler Yağdı

Okan Buruk ve Galatasaray'ın Cuesta Tercihine Tepkiler Yağdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.03.2025 - 09:59

Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Okan Buruk'un genel olarak performansı sorgulanırken tercihleri de eleştirildi. Transfer sezonunda Cuesta'nın alınmasını istemeyen birçok taraftar, oyuncunun performansı sonrası tepkilerini artırdı. İzleme ekibi, yönetim ve Okan Buruk, Cuesta'nın performansı sebebiyle eleştiriliyor. Gazeteci Osman Şenher de bu transferi farklı bir yönden eleştirdi. 

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Galatasaray, Kasımpaşa'da önemli iki puan bırakırken Cuesta'nın performansı da hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray, Kasımpaşa'da önemli iki puan bırakırken Cuesta'nın performansı da hayal kırıklığı yarattı.

Osman Şenher de Milliyet'teki köşesinde sarı kırmızılı ekibi eleştiri yağmuruna tuttu. Şenher, 'Osimhen ve Muslera biraz aksasa bu bir puanı da alamazdı' cümleleriyle takımı ve Okan Buruk'u eleştirdi. İsim isim sıraladığı eleştirilerde en ağır bölüm Cuesta'ya ayrılmıştı.

Cuesta'nın bonservisi ve geliş şekli taraftarın da tepkisini çekmişti ama performansı bu eleştirileri daha da artırdı.

Cuesta'nın bonservisi ve geliş şekli taraftarın da tepkisini çekmişti ama performansı bu eleştirileri daha da artırdı.

Osman Şenher, Cuesta'nın maç performansını eleştirirken yerine geldiği ismi de hatırlattı. 

Şenher, 'Sen elindeki altın değerindeki Nelsson’u Roma’ya gönder, 8 milyon euro verip Kolombiyalı bu futbolcuyu al. Bu akıl kimden çıktı bilmiyorum. Öyle bir penaltıya sebebiyet veriyor ki; inanın amatör takımdaki bir stoper bile böyle penaltı yaptırmaz.' dedi.

Osman Şenher, Galatasaray'ın beklerini de eleştirdi.

Osman Şenher, Galatasaray'ın beklerini de eleştirdi.

Şenher yorumunda ' İki tane bek transfer ediyorsun, biri Türkiye, diğeri Polonya Milli Takımı’nda oynuyor. Rakip bu iki kanadı da otoban gibi kullanıyor.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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