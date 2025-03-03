Okan Buruk ve Galatasaray'ın Cuesta Tercihine Tepkiler Yağdı
Okan Buruk ve Galatasaray'ın Cuesta Tercihine Tepkiler Yağdı
Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Okan Buruk'un genel olarak performansı sorgulanırken tercihleri de eleştirildi. Transfer sezonunda Cuesta'nın alınmasını istemeyen birçok taraftar, oyuncunun performansı sonrası tepkilerini artırdı. İzleme ekibi, yönetim ve Okan Buruk, Cuesta'nın performansı sebebiyle eleştiriliyor. Gazeteci Osman Şenher de bu transferi farklı bir yönden eleştirdi.
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Galatasaray, Kasımpaşa'da önemli iki puan bırakırken Cuesta'nın performansı da hayal kırıklığı yarattı.
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Cuesta'nın bonservisi ve geliş şekli taraftarın da tepkisini çekmişti ama performansı bu eleştirileri daha da artırdı.
Osman Şenher, Galatasaray'ın beklerini de eleştirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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