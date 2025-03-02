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Galatasaray'da Mario Lemina, Mourinho Hakkındaki Irkçılık Suçlamasını Değerlendirdi

Galatasaray'da Mario Lemina, Mourinho Hakkındaki Irkçılık Suçlamasını Değerlendirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2025 - 23:47

Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan tartışmaların etkisi sürüyor. Mourinho'ya Galatasaray cephesinden ırkçılık suçlaması yöneltilmişti. Hafta içinde Mourinho'nun da Galatasaray'a manevi tazminat davası açtığını öğrenmiştik. Bugün Mourinho'yla ilgili bu konu Mario Lemina'ya da soruldu. Lemina, soruya Drogba'yı katarak cevap verdi.

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Mario Lemina'nın ikinci Galatasaray günleri çok hızlı başladı.

Mario Lemina'nın ikinci Galatasaray günleri çok hızlı başladı.

Taraftar ve yönetimin alınması için büyük çaba gösterdiği Lemina geldiği günden biri harika performanslar sergiliyor. Özellikle derbiye damga vuran oyuncu taraftardan bir kez daha tam puan almıştı.

Kasımpaşa ile 3-3 biten maçın ardından gözler yine ondaydı.

Kasımpaşa ile 3-3 biten maçın ardından gözler yine ondaydı.

Okan Buruk'un cezası nedeniyle İrfan Saraloğlu'nun takımın başında çıktığı maçta Lemina'nın hafif sakatlığı olduğu bilgisi verilmişti. Lemina bu bilgiyi doğrulamadı. Lemina, ''Sakatlığım yok ama yoğun bir süreç geçirdim.' dedi.

Galatasaray'ın Mourinho'ya yönelttiği ırkçılık suçlaması da Lemina'ya soruldu.

Galatasaray'ın Mourinho'ya yönelttiği ırkçılık suçlaması da Lemina'ya soruldu.

Mario Lemina, kendisine yöneltilen 'Mourinho'nun ırkçı olduğunu düşünüyor musun? Drogba Mourinho'yu destekledi. Jose Mourinho hakkında neler söylemek istersin?' sorusuna net bir yanıt vermekten kaçındı. Lemina, 'Dürüst olmak gerekirse söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer Drogba bu konuda bir şeyler söylüyorsa, Mourinho’nun karakterini o biliyor. Benim bu konularda konuşmayı pek sevmediğimi biliyorsunuz.' ifadelerini kullanarak konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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