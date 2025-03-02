Galatasaray'da Mario Lemina, Mourinho Hakkındaki Irkçılık Suçlamasını Değerlendirdi
Galatasaray'da Mario Lemina, Mourinho Hakkındaki Irkçılık Suçlamasını Değerlendirdi
Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan tartışmaların etkisi sürüyor. Mourinho'ya Galatasaray cephesinden ırkçılık suçlaması yöneltilmişti. Hafta içinde Mourinho'nun da Galatasaray'a manevi tazminat davası açtığını öğrenmiştik. Bugün Mourinho'yla ilgili bu konu Mario Lemina'ya da soruldu. Lemina, soruya Drogba'yı katarak cevap verdi.
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Mario Lemina'nın ikinci Galatasaray günleri çok hızlı başladı.
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Kasımpaşa ile 3-3 biten maçın ardından gözler yine ondaydı.
Galatasaray'ın Mourinho'ya yönelttiği ırkçılık suçlaması da Lemina'ya soruldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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