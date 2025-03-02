Galatasaray'da Mario Lemina, Mourinho Hakkındaki Irkçılık Suçlamasını Değerlendirdi

Mario Lemina, kendisine yöneltilen 'Mourinho'nun ırkçı olduğunu düşünüyor musun? Drogba Mourinho'yu destekledi. Jose Mourinho hakkında neler söylemek istersin?' sorusuna net bir yanıt vermekten kaçındı. Lemina, 'Dürüst olmak gerekirse söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer Drogba bu konuda bir şeyler söylüyorsa, Mourinho’nun karakterini o biliyor. Benim bu konularda konuşmayı pek sevmediğimi biliyorsunuz.' ifadelerini kullanarak konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.