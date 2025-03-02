Fenerbahçe, Antalyaspor'u İlk Yarıda Bulduğu Gollerle Geçti
Fenerbahçe, Antalyaspor'u İlk Yarıda Bulduğu Gollerle Geçti
16.00 seansından Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin bu moralle çıktığı maçta ilk devre sarı lacivertlilere yetti.
Coşkulu bir futbol sergileyen Fenerbahçe ilk yarıda bulduğu gollerle farka gitti. Galatasaray ile farkı 4'e indiren Fenerbahçe gelecek haftalar için de moral depoladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ın puan kaybettiği günde Fenerbahçe üç puan için sahaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erken golle stadyum havaya girdi.
Arka arkaya gollerle devre kapandı.
Taraftarlar tarihi fark geliyor diye bekledi ama olmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
haftaya 7 puan olur 🤣🤣🤣💛💙💛
Çünkü Fenerbahçe’nin bay haftası
Gümbür gümbür geliyor.. Cincon düşünsün Daha dur!!! Uykularınızı kaçıracak F bahce
Galatasaray düşürdü demek daha mantıklı 😠
Galatasaray bayadır zaten top falan oynamıyor