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Fenerbahçe, Antalyaspor'u İlk Yarıda Bulduğu Gollerle Geçti

Fenerbahçe, Antalyaspor'u İlk Yarıda Bulduğu Gollerle Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2025 - 22:28

16.00 seansından Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin bu moralle çıktığı maçta ilk devre sarı lacivertlilere yetti. 

Coşkulu bir futbol sergileyen Fenerbahçe ilk yarıda bulduğu gollerle farka gitti. Galatasaray ile farkı 4'e indiren Fenerbahçe gelecek haftalar için de moral depoladı.

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Galatasaray'ın puan kaybettiği günde Fenerbahçe üç puan için sahaya çıktı.

Galatasaray'ın puan kaybettiği günde Fenerbahçe üç puan için sahaya çıktı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe maçın son düdüğüne kadar sahaya hükmetti.

Erken golle stadyum havaya girdi.

Erken golle stadyum havaya girdi.

Mert Müldür, henüz 9.dakikada attığı golle takımını ve tribünleri ateşlemeye başladı. Fenerbahçe baskın futbolunu daha da hissettirdi.

Arka arkaya gollerle devre kapandı.

Arka arkaya gollerle devre kapandı.

26.dakikada Dusan Tadic ve 30.dakikada En-Nesyri ile goller bulan Fenerbahçe devreyi de 3-0 önde kapattı.

Taraftarlar tarihi fark geliyor diye bekledi ama olmadı.

Taraftarlar tarihi fark geliyor diye bekledi ama olmadı.

Maçta ikinci yarıda da kontrol Fenerbahçe'deydi ancak ileri uçta şansları yaver gitmedi. Fenerbahçe bulduğu pozisyonları gole çeviremezken misafir ekip de pozisyon bulmakta sorun yaşadı. Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe 3-0'la puan farkıını 4'e düşürdü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Kılıç

haftaya 7 puan olur 🤣🤣🤣💛💙💛

houseof

Çünkü Fenerbahçe’nin bay haftası

Hasan Kahramanoğlu

Gümbür gümbür geliyor.. Cincon düşünsün Daha dur!!! Uykularınızı kaçıracak F bahce

efendy

Galatasaray düşürdü demek daha mantıklı 😠

Yaşar

Galatasaray bayadır zaten top falan oynamıyor