Fenerbahçe, Antalyaspor'u İlk Yarıda Bulduğu Gollerle Geçti

Maçta ikinci yarıda da kontrol Fenerbahçe'deydi ancak ileri uçta şansları yaver gitmedi. Fenerbahçe bulduğu pozisyonları gole çeviremezken misafir ekip de pozisyon bulmakta sorun yaşadı. Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe 3-0'la puan farkıını 4'e düşürdü.