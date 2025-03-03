Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Maç Sonuçları Borsada Kendini Hissettirdi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Maç Sonuçları Borsada Kendini Hissettirdi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren takımların bir başka mücadele alanı da borsa! Borsa İstanbul'da dört büyük takımın hisseleri de uzun süredir işlem görüyor. Bu takımların hisseleri ise anlık ya da haftalık sonuçlara göre düşüyor ya da yükseliyor. Şampiyonluk yarışı ile yakından ilgilenen hisseler, dün oynanan maçlara da kayıtsız kalmadı. Yatırımcılar Fenerbahçe'nin 'FENER' ismiyle işlem gören hisselerine büyük ilgi gösterdi.
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor halka açık şirketler olarak borsada işlem görüyor.
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Pazar günü oynanan maçların sonuçları borsaya yansıdı.
Pazartesi sabahına FENER hissesi büyük bir atılımla başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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