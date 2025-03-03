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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Maç Sonuçları Borsada Kendini Hissettirdi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Maç Sonuçları Borsada Kendini Hissettirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.03.2025 - 12:02

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren takımların bir başka mücadele alanı da borsa! Borsa İstanbul'da dört büyük takımın hisseleri de uzun süredir işlem görüyor. Bu takımların hisseleri ise anlık ya da haftalık sonuçlara göre düşüyor ya da yükseliyor. Şampiyonluk yarışı ile yakından ilgilenen hisseler, dün oynanan maçlara da kayıtsız kalmadı. Yatırımcılar Fenerbahçe'nin 'FENER' ismiyle işlem gören hisselerine büyük ilgi gösterdi.

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor halka açık şirketler olarak borsada işlem görüyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor halka açık şirketler olarak borsada işlem görüyor.

Dört takım da hem şampiyonluk yarışıyla hem de borsadaki hisseleriyle yatırımcılarına heyecan yaratıyor. Bu sezon iki takım arasında geçen yarış, borsada da kendini gösterdi.

Pazar günü oynanan maçların sonuçları borsaya yansıdı.

Pazar günü oynanan maçların sonuçları borsaya yansıdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını Pazar günü oynadı. 16.00'da Galatasaray, Kasımpaşa maçında 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı da dörde düştü. Bu iki puan kaybı borsada kendini gösterdi.

Pazartesi sabahına FENER hissesi büyük bir atılımla başladı.

Pazartesi sabahına FENER hissesi büyük bir atılımla başladı.

Borsada GSRAY koduyla işlem gören Galatasaray hisseleri 11.50 itibariyle -%2.86 oranında düşüş yaşadı. 

FENER koduyla işlem gören Fenerbahçe hisseleri ise aynı saatlerde 'tavan' oldu. FENER hisseleri %9.95 yükselişle bu dakikalarda borsanın en çok kazandıran hisselerinden biri oldu.

FENER: 52.80 TL

GSRAY: 1.81 TL

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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