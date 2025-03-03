Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Maç Sonuçları Borsada Kendini Hissettirdi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren takımların bir başka mücadele alanı da borsa! Borsa İstanbul'da dört büyük takımın hisseleri de uzun süredir işlem görüyor. Bu takımların hisseleri ise anlık ya da haftalık sonuçlara göre düşüyor ya da yükseliyor. Şampiyonluk yarışı ile yakından ilgilenen hisseler, dün oynanan maçlara da kayıtsız kalmadı. Yatırımcılar Fenerbahçe'nin 'FENER' ismiyle işlem gören hisselerine büyük ilgi gösterdi.