Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'na Carlos Cuesta Soruldu
Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'na Carlos Cuesta Soruldu
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında 3-3 berabere kalarak taraftarını üzdü. Zirve yarışında da moral bozukluğu yaşayan sarı kırmızılılarda savunma oyuncusu Carlos Cuesta'ya performansı nedeniyle eleştiriler oldu. Cuesta'nın transferinde pay sahibi olan isimlerden biri de İbrahim Hatiopoğlu'ydu. Hatipoğlu'na maçın ardından Cuesta'nın performansı soruldu. Ancak soru karşısında Hatipoğlu beklenmedik bir tavır takındı.
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Galatasaray'da kaybedilen iki puanın üzüntüsü yaşanıyor.
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İbrahim Hatipoğlu, Cuesta transferini savunmuştu.
Ekol TV muhabiri dünkü performansı sonrası Hatipoğlu'na Cuesta'yı sordu ancak yanıt alamadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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