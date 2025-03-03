Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'na Carlos Cuesta Soruldu

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında 3-3 berabere kalarak taraftarını üzdü. Zirve yarışında da moral bozukluğu yaşayan sarı kırmızılılarda savunma oyuncusu Carlos Cuesta'ya performansı nedeniyle eleştiriler oldu. Cuesta'nın transferinde pay sahibi olan isimlerden biri de İbrahim Hatiopoğlu'ydu. Hatipoğlu'na maçın ardından Cuesta'nın performansı soruldu. Ancak soru karşısında Hatipoğlu beklenmedik bir tavır takındı.