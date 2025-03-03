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Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'na Carlos Cuesta Soruldu

Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'na Carlos Cuesta Soruldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.03.2025 - 11:13

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında 3-3 berabere kalarak taraftarını üzdü. Zirve yarışında da moral bozukluğu yaşayan sarı kırmızılılarda savunma oyuncusu Carlos Cuesta'ya performansı nedeniyle eleştiriler oldu. Cuesta'nın transferinde pay sahibi olan isimlerden biri de İbrahim Hatiopoğlu'ydu. Hatipoğlu'na maçın ardından Cuesta'nın performansı soruldu. Ancak soru karşısında Hatipoğlu beklenmedik bir tavır takındı.

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Galatasaray'da kaybedilen iki puanın üzüntüsü yaşanıyor.

Galatasaray'da kaybedilen iki puanın üzüntüsü yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin kazanmasıyla zirvede puan farkı dörde düştü. Maçın ardından hem Okan Buruk'a hem de yönetime Cuesta transferi için tepkiler vardı. Tepkilerin odağındaki bir isim de İbrahim Hatipoğlu'ydu

İbrahim Hatipoğlu, Cuesta transferini savunmuştu.

İbrahim Hatipoğlu, Cuesta transferini savunmuştu.

Nelsson'un Roma'ya gönderilmesi sonrasında 8 milyon Euro'ya Cuesta transfer edilmişti. Sosyal medyadaki tepkilere Hatipoğlu, 'Cuesta'yı sahada görürsünüz' yanıtı vermişti.

Ekol TV muhabiri dünkü performansı sonrası Hatipoğlu'na Cuesta'yı sordu ancak yanıt alamadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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