Sonu Mahkemede Biten Magazin Olayları: Listede Kimler Kimler Var!

Fakat bugüne kadar yaşanan olaylar, aslında ünlü olmanın getirdiği zorlukları gözler önüne serdi. Yaşanan en ufak bir olay bile magazin dünyasında büyük yankı uyandırabiliyor örneğin.

Kaldı ki bir işin içerisine iki ünlü ismin karışması var ki sormayın! Bu sefer magazin dünyasından çıkıp mahkeme salonlarına taşınıyor.