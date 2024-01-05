Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sonu Mahkemede Biten Magazin Olayları: Listede Kimler Kimler Var!

Sonu Mahkemede Biten Magazin Olayları: Listede Kimler Kimler Var!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.01.2024 - 21:42

Ünlülerin dünyası dışarıdan bakıldığında ışıl ışıl bir dünya gibi görünebilir. Fakat magazinsel tarafına odaklandığımızda birbirinden skandal olaylar da karşımıza çıkıyor. Öyle ki bu olayların sonu mahkemede bitenleri bile var! 

Peki bu listede kimler var dersiniz?

Kaynak: https://twitter.com/bennedinledim/sta...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlülerin dünyası dışarıdan bakıldığında günlük gülistanlık görünüyor: Şan, şöhret, para, huzur...

Ünlülerin dünyası dışarıdan bakıldığında günlük gülistanlık görünüyor: Şan, şöhret, para, huzur...

Fakat bugüne kadar yaşanan olaylar, aslında ünlü olmanın getirdiği zorlukları gözler önüne serdi. Yaşanan en ufak bir olay bile magazin dünyasında büyük yankı uyandırabiliyor örneğin. 

Kaldı ki bir işin içerisine iki ünlü ismin karışması var ki sormayın! Bu sefer magazin dünyasından çıkıp mahkeme salonlarına taşınıyor.

Twitter'da (X) 'Ben Ne Dinledim' adlı hesap "Magazin dünyasında yaşanan ve sonu mahkemede biten olaylar" paylaşımı yaptı.

Twitter'da (X) 'Ben Ne Dinledim' adlı hesap "Magazin dünyasında yaşanan ve sonu mahkemede biten olaylar" paylaşımı yaptı.
twitter.com

Tabii liste birazcık kabarık! 

Şimdi dilerseniz gelin, bu paylaşımın detaylarına bir bakalım.

1. Gülşen ve Erol Köse arasındaki 'sahte' boşanma belgesi kaosu

1. Gülşen ve Erol Köse arasındaki 'sahte' boşanma belgesi kaosu

Gülşen ve Erol Köse birlikteyken, Erol Köse'nin Gülşen'e sahte boşanma belgesi gösterdiği biliniyor. Köse hakkında ise resmi belgede sahtecilik suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor.

2. Hande Yener ve Yonca Evcimik arasındaki çalıntı albüm kaosu

2. Hande Yener ve Yonca Evcimik arasındaki çalıntı albüm kaosu

Hande Yener'in Yonca Evcimik'in bir albümü için 'full arak' sözlerini kullandığını, Yonca Evcimik'in ise bu sözler üzerine Yener'e dava açtığı belirtiliyor. 

Yener ise daha sonra 'O yorumda Yonca Evcimik'i kastetmedim' açıklamasında bulunuyor.

3. Seren Serengil'in Hadise'ye gizli ilişki iddiasında bulunması

3. Seren Serengil'in Hadise'ye gizli ilişki iddiasında bulunması

Seren Serengil, Hadise'nin Reza Zarrab ile gizli bir ilişkisi olduğunu iddia etmiş, mesajların da ifşa olduğunu öne sürmüştü. Hadise ise Seren Serengil'e karşı dava açmış, mahkeme Serengil'i suçsuz bulmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

4. Gülben Ergen ve Mustafa Sandal arasındaki çalıntı şarkı gerginliği

4. Gülben Ergen ve Mustafa Sandal arasındaki çalıntı şarkı gerginliği

Mustafa Sandal, kendisine ait olan 'Şıkır Şıkır' şarkısını izinsiz kullandığı gerekçesiyle Gülben Ergen'i mahkemeye verdi. İkilinin bir süre sonra canlı yayında sorunu çözdükleri aktarılıyor.

5. Nihat Doğan ve Yeşim Salkım'ın Gülben Ergen'e tehdit ve hakaret içeren sözleri

5. Nihat Doğan ve Yeşim Salkım'ın Gülben Ergen'e tehdit ve hakaret içeren sözleri

Nihat Doğan'a 5 ay 25 gün, Yeşim Salkım'a ise 2 bin 240 TL para cezası kesildiği aktarılıyor.

6. Seda Sayan'a ağır sözler kullanan Lerzan Mutlu'nun mahkemelik olması

6. Seda Sayan'a ağır sözler kullanan Lerzan Mutlu'nun mahkemelik olması

Lerzan Mutlu, bir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Zangoç olmuşsun hala genç kız gibi davranıyorsun. 58 doğumlu bir dinozor' gibi ifadeler kullanmıştı. Mahkemelik Lerzan Mutlu, para cezasına çarptırıldı.

7. Arto'nun Çağla Şıkel'in frikik görüntülerini paylaşması, çirkin sözler kullanması

7. Arto'nun Çağla Şıkel'in frikik görüntülerini paylaşması, çirkin sözler kullanması

'Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin' diyen Arto, sosyal medya hesabından Şıkel'in frikik görüntülerini de paylaşmıştı. Şıkel ise Arto'ya 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

8. Gani Müjde ve Kadir Doğulu arasındaki set davası

8. Gani Müjde ve Kadir Doğulu arasındaki set davası

Kadir Doğulu'nun rol aldığı Pis Yedili dizisinin stinden izinsiz ayrıldığı ve sete gitmediği iddia edilmişti. Yapımcı Gani Müjde ise Doğulu'ya dava açmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kim bilir daha yaşanan ne olaylar var!

Kim bilir daha yaşanan ne olaylar var!

'Ben Ne Dinledim' hesabının gün yüzüne getirdiği bu konuda, sizin de aklınıza gelen magazinsel olaylar var mı?

Haydi yorumlara!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?