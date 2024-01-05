Sonu Mahkemede Biten Magazin Olayları: Listede Kimler Kimler Var!
Sonu Mahkemede Biten Magazin Olayları: Listede Kimler Kimler Var!
Kaynak: https://twitter.com/bennedinledim/sta...
Ünlülerin dünyası dışarıdan bakıldığında ışıl ışıl bir dünya gibi görünebilir. Fakat magazinsel tarafına odaklandığımızda birbirinden skandal olaylar da karşımıza çıkıyor. Öyle ki bu olayların sonu mahkemede bitenleri bile var!
Peki bu listede kimler var dersiniz?
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Ünlülerin dünyası dışarıdan bakıldığında günlük gülistanlık görünüyor: Şan, şöhret, para, huzur...
Twitter'da (X) 'Ben Ne Dinledim' adlı hesap "Magazin dünyasında yaşanan ve sonu mahkemede biten olaylar" paylaşımı yaptı.
1. Gülşen ve Erol Köse arasındaki 'sahte' boşanma belgesi kaosu
2. Hande Yener ve Yonca Evcimik arasındaki çalıntı albüm kaosu
3. Seren Serengil'in Hadise'ye gizli ilişki iddiasında bulunması
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4. Gülben Ergen ve Mustafa Sandal arasındaki çalıntı şarkı gerginliği
5. Nihat Doğan ve Yeşim Salkım'ın Gülben Ergen'e tehdit ve hakaret içeren sözleri
6. Seda Sayan'a ağır sözler kullanan Lerzan Mutlu'nun mahkemelik olması
7. Arto'nun Çağla Şıkel'in frikik görüntülerini paylaşması, çirkin sözler kullanması
8. Gani Müjde ve Kadir Doğulu arasındaki set davası
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Kim bilir daha yaşanan ne olaylar var!
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