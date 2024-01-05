Alina Boz'un Hamilelik İddialarına Yakın Dostu Özge Özpirinçci'den Yanıt Geldi
Alina Boz'un Hamilelik İddialarına Yakın Dostu Özge Özpirinçci'den Yanıt Geldi
Kaynak: https://www.haberturk.com/ozge-ozpiri...
2023 yılının en bomba çiftlerinden Alina Boz ve Umut Evirgen, Aralık ayında nikah masasına oturmuştu. Düğünleri üzerinden yaklaşık 1 ay geçen çiftin bebek beklediği iddialarının ise ardı arkası kesilmiyor.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Alina Boz'un hamilelik iddialarına çiftin yakın dostu Özge Özpirinçci'den yanıt geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Alina Boz ve Umut Evirgen çifti 2023 yılının en bomba çifti olarak karşımıza çıktı!
2 Aralık'ta nikah masasına oturan çift, düğünlerine yalnızca 90 kişiyi davet etti.
Yaklaşık 5 ay içerisinde evlilik kararı alan çift, düğünlerinde ise gözyaşlarına hakim olamamıştı.
Düğünden kısa süre sonra ise Alina Boz'un hamile olduğu iddia edilmeye başlandı.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Alina Boz'un hamilelik iddialarına çiftin yakın dostu Özge Özpirinçci'den yanıt geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Umut Evirgen'in evlenmesini "bir devir kapandı" diyerek yorumlayan Özpirinçci, taze çifte bir de çocuk tavsiyesi vermeyi ihmal etmemişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda