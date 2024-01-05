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Alina Boz'un Hamilelik İddialarına Yakın Dostu Özge Özpirinçci'den Yanıt Geldi

Alina Boz'un Hamilelik İddialarına Yakın Dostu Özge Özpirinçci'den Yanıt Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.01.2024 - 19:20

2023 yılının en bomba çiftlerinden Alina Boz ve Umut Evirgen, Aralık ayında nikah masasına oturmuştu. Düğünleri üzerinden yaklaşık 1 ay geçen çiftin bebek beklediği iddialarının ise ardı arkası kesilmiyor. 

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Alina Boz'un hamilelik iddialarına çiftin yakın dostu Özge Özpirinçci'den yanıt geldi!

Kaynak: https://www.haberturk.com/ozge-ozpiri...
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Alina Boz ve Umut Evirgen çifti 2023 yılının en bomba çifti olarak karşımıza çıktı!

Alina Boz ve Umut Evirgen çifti 2023 yılının en bomba çifti olarak karşımıza çıktı!

Yaz aylarında beraber görmeye başladığımız çift, kısa süre içerisinde büyük bir aşkın kollarına düştü. Öyle ki kısa süre içerisinde de evlilik kararı alarak herkesi şaşırttılar.

2 Aralık'ta nikah masasına oturan çift, düğünlerine yalnızca 90 kişiyi davet etti.

2 Aralık'ta nikah masasına oturan çift, düğünlerine yalnızca 90 kişiyi davet etti.

Lüks bir yatta gerçekleşen nikah töreninde Alina Boz ve Umut Evirgen'e aileleri ve yakın dostları eşlik etti. Çiftin nikah şahitliğini ise Fatih Terim ve dostları Özge Özprinçci yaptı.

Yaklaşık 5 ay içerisinde evlilik kararı alan çift, düğünlerinde ise gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Yaklaşık 5 ay içerisinde evlilik kararı alan çift, düğünlerinde ise gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Özellikle Umut Evirgen'in gözyaşlarına hakim olamayışı, dillere düşmüştü. Öte yandan düğüne katılan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in gerginliği de gözlerden kaçmamıştı.

Düğüne dair birçok detay vardı anlayacağınız!

Düğünden kısa süre sonra ise Alina Boz'un hamile olduğu iddia edilmeye başlandı.

Düğünden kısa süre sonra ise Alina Boz'un hamile olduğu iddia edilmeye başlandı.

Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinin bir bebek beklediği söylendi. Bu iddianın magazin gündemine bomba gibi düşmesi üzerine çiftten bir açıklama da bekleniyordu tabii.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Alina Boz'un hamilelik iddialarına çiftin yakın dostu Özge Özpirinçci'den yanıt geldi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Alina Boz'un hamilelik iddialarına çiftin yakın dostu Özge Özpirinçci'den yanıt geldi.

Baltalimanı'nda objektiflere yakalanan Özprinçci, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. 

Özge Özpirinçci, Alina Boz'un hamilelik iddialarına 'Biz bilmiyoruz ama yok öyle bir şey' diyerek yanıt verdi.

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Umut Evirgen'in evlenmesini "bir devir kapandı" diyerek yorumlayan Özpirinçci, taze çifte bir de çocuk tavsiyesi vermeyi ihmal etmemişti.

Umut Evirgen'in evlenmesini "bir devir kapandı" diyerek yorumlayan Özpirinçci, taze çifte bir de çocuk tavsiyesi vermeyi ihmal etmemişti.

Düğün sırasında konuşan Özpirinçci, 'Bu aşkın sonsuz olacağına eminim. Alina ve Umut iyi ki varsınız. Çocuk konusunda acele etmiyoruz. Bakın biz Burak'la 10 yılda bir tane yaptık. Çok vaktiniz var' ifadelerini kullanmıştı.

Bakalım taze çiftimiz bu tavsiyeye uyacak mı?

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