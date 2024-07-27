Sonsuza Dek Dinlemek İsteyeceğiniz 15 Efsane Şarkı
Sonsuza Dek Dinlemek İsteyeceğiniz 15 Efsane Şarkı
Müzikseverler toplanın! Ruhumuzu besleyen, bizi alıp başka diyarlara götüren efsane şarkıları konuşacağız. Hani bazı şarkılar vardır, her dinlediğinizde ilk kez dinliyormuş gibi hissettirir, işte tam da onlardan bahsediyoruz.
Kulaklıkları takın, sesi açın ve bu müzik şölenine hazır olun! İşte karşınızda, sonsuza dek dinlemek isteyeceğiniz 15 efsane şarkı!
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1. Anathema - Flying
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2. Solmaz Neragi - Nobahari
3. Yaşar Güvenir- Sensiz Saadet Neymiş
4. Jehan Barbur - Neden
5. Mehmet Güreli - Kimse Bilmez
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6. Semiramis - Nerdeysen
7. Andrea Bocelli - Brucia La Terra
8. Hayko Cepkin - Melekler
9. Erkin Koray - Tek Başına
10. Ahmet Aslan - Dermanın Olayım
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