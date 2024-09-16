Sonbahar Kapıya Dayandı: Yaz Bitmeden Deneyebileceğiniz 10 Atıştırmalık Lezzet

Philips Çift Hazneli Airfryer önceden ayarlanmış pişirme ayarları sayesinde rahat edeceksiniz! Neyi ne kadar sürede pişireceğinizi sizin yerinize düşünen akıllı bir alet olarak yanınızda...

Somon

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler:

2 adet somon fileto

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber

Taze biberiye, kekik

Yapılışı:

Somon filetolarını zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, limon suyu, tuz ve karabiber ile marine edin. İsteğe bağlı olarak biberiye veya kekik ekleyebilirsiniz.

Marine edilmiş somonları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine yerleştirin.

180°C’de 10-12 dakika pişirin. Somonlar hafif kızarıp içleri yumuşak kaldığında hazırdır.

Karnabahar kanatları

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler:

1 küçük boy karnabahar (çiçeklerine ayrılmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Tuz, karabiber

Yapılışı: