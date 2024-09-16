Sonbahar Kapıya Dayandı: Yaz Bitmeden Deneyebileceğiniz 10 Atıştırmalık Lezzet
Sonbahar Kapıya Dayandı: Yaz Bitmeden Deneyebileceğiniz 10 Atıştırmalık Lezzet
Sonbahar geliyor. Artık sıcak çorbalar ve sulu yemekler ortaya çıkacak. Yazın yenilen soğuk atıştırmalıklar için son zamanlara girilmiş bulunmakta! Gelin beraber yaz bitmeden yapabileceğiniz lezzetli tariflere bakalım!
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1. Kabak Cipsi ve Sebzeli Krep
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2. Tatlı Patates Kızartması ve Mücver
3. Pide Cipsi ve Peynirli Kabak Çubukları
4. Mozzarella Çubukları ve Patlıcan Cipsi
5. Sebzeli Pizza ve Patates Cipsi
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