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Sonbahar Kapıya Dayandı: Yaz Bitmeden Deneyebileceğiniz 10 Atıştırmalık Lezzet

etiket Sonbahar Kapıya Dayandı: Yaz Bitmeden Deneyebileceğiniz 10 Atıştırmalık Lezzet

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 20:31

Sonbahar geliyor. Artık sıcak çorbalar ve sulu yemekler ortaya çıkacak. Yazın yenilen soğuk atıştırmalıklar için son zamanlara girilmiş bulunmakta! Gelin beraber yaz bitmeden yapabileceğiniz lezzetli tariflere bakalım!

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1. Kabak Cipsi ve Sebzeli Krep

1. Kabak Cipsi ve Sebzeli Krep

Philips Çift Hazneli Airfryer ile iki atıştırmalığı birden yapabilirsiniz! Kısa sürede birden fazla atıştırmanız hazır olur.

Kabak cipsi

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 160

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy kabak

  • 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

  • 1/2 su bardağı mısır unu veya galeta unu

Yapılışı:

  • Kabakları ince dilimler halinde doğrayın.

  • Bir kapta zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı biberi karıştırın.

  • Kabak dilimlerini bu karışıma bulayın ve ardından mısır unu veya galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine kabak dilimlerini yerleştirin. Tek sıra halinde dizmeye dikkat edin.

  • 160°C’de 10-12 dakika kadar pişirin. Kabaklar altın rengi olup çıtır hale geldiğinde hazırdır.

Sebzeli krep

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 160

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un 

  • 1 su bardağı süt

  • 2 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş havuç

  • 1/2 su bardağı ince doğranmış kabak

  • 1/2 su bardağı ince doğranmış kırmızı biber

  • Tuz, karabiber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Un, süt ve yumurtaları bir kapta pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.

  • İçerisine rendelenmiş havuç, kabak ve kırmızı biberi ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine yağlı kağıt serin ve krep karışımından bir kepçe dökün, spatula yardımıyla ince bir tabaka halinde yayın.

  • 180°C’de 6-8 dakika pişirin. Krepler hafifçe kabarıp altın rengini aldığında hazırdır.

2. Tatlı Patates Kızartması ve Mücver

2. Tatlı Patates Kızartması ve Mücver

Hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarifle sizlerleyiz!Tatlı patates cipsi

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler:

  • 2 adet tatlı patates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

  • İsteğe bağlı: kırmızı biber, kekik, sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Tatlı patatesleri ince, uzun çubuklar halinde kesin.

  • Bir kapta tatlı patatesleri zeytinyağı, tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatlarla karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine patates çubuklarını tek sıra halinde dizin.

  • 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Yarı sürede çubukları karıştırarak her iki tarafının da eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

Mücver

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler:

  • 2 adet kabak 

  • 1 adet havuç 

  • 2 adet yumurta

  • 3 yemek kaşığı un 

  • 1/2 demet taze soğan 

  • 1/2 demet maydanoz 

  • Tuz, karabiber

  • İsteğe bağlı: pul biber, kekik

Yapılışı:

  • Rendelenmiş kabakların suyunu iyice sıkarak alın, ardından havuç, taze soğan ve maydanozla karıştırın.

  • Yumurta, un, tuz ve baharatları ekleyerek karışımı iyice harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine yağlı kağıt serin ve mücver karışımını kaşıkla küçük yuvarlaklar şeklinde yerleştirin.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Altın rengi olup çıtır hale geldiğinde mücverler hazırdır.

3. Pide Cipsi ve Peynirli Kabak Çubukları

3. Pide Cipsi ve Peynirli Kabak Çubukları

Pide cipsi

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler:

  • 2 adet taze pide veya lavaş

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

  • İsteğe bağlı: kekik, sarımsak tozu, pul biber

Yapılışı: 

  • Pideleri üçgen cips şeklinde küçük parçalara kesin.

  • Bir kasede zeytinyağını, tuz, karabiber ve istediğiniz baharatları karıştırın.

  • Pide dilimlerini bu karışıma bulayın ve airfryer’ın bir haznesine tek sıra halinde dizin.

  • 180°C’de 5-7 dakika kadar pişirin. Pideler altın rengine döndüğünde ve çıtır hale geldiğinde hazırdır.

Peynirli kabak çubukları:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy kabak

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan veya kaşar peyniri

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 2 adet yumurta (çırpılmış)

  • Tuz, karabiber

  • İsteğe bağlı: kırmızı biber, sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Kabakları parmak şeklinde uzunlamasına doğrayın.

  • Kabakları önce çırpılmış yumurtaya, sonra galeta unu ve peynir karışımına bulayın.

  • Airfryer’ın diğer haznesine kabak çubuklarını dizin. Kabakların birbirine değmemesine özen gösterin.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Kabaklar altın rengine dönüp çıtır hale geldiğinde hazırdır.

4. Mozzarella Çubukları ve Patlıcan Cipsi

4. Mozzarella Çubukları ve Patlıcan Cipsi

Mozzarella çubukları

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler: 

  • 200 g mozzarella peyniri

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1/4 su bardağı mısır unu

  • 1/2 su bardağı un

  • 2 adet yumurta (çırpılmış)

  • Tuz, karabiber

  • İsteğe bağlı: kırmızı biber, kekik, sarımsak tozu

Yapılışı: 

  • Mozzarella çubuklarını önce una bulayın.

  • Ardından çırpılmış yumurtaya, sonrasında galeta unu ve mısır unu karışımına bulayın.

  • Mozzarella çubuklarını tekrar yumurtaya ve galeta unu karışımına batırarak çıtır bir kaplama elde edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine mozzarella çubuklarını yerleştirin ve 180°C’de 8-10 dakika pişirin. Çubuklar altın rengi olup hafifçe erimeye başladığında hazırdır.

Patlıcan cipsi

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 160

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy patlıcan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

  • İsteğe bağlı: kırmızı biber, kekik, sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Patlıcanı ince yuvarlak dilimler halinde kesin.

  • Bir kapta zeytinyağı, tuz ve baharatları karıştırın. Patlıcan dilimlerini bu karışıma bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine patlıcan dilimlerini tek sıra halinde dizin.

  • 160°C’de 12-15 dakika pişirin. Patlıcan dilimleri çıtır hale gelene kadar pişirmeye devam edin.

Afiyet olsun!

5. Sebzeli Pizza ve Patates Cipsi

5. Sebzeli Pizza ve Patates Cipsi

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde yaptığınız yemeklerin kokusu evinize yayılmaz. Ayrıca ayrı haznelerde yapılan yemeklerin kokusu birbirine karışmaz!

Sebzeli pizza

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler:

  • 1 adet tam buğday lavaş veya küçük pizza tabanı

  • 1/2 su bardağı domates sosu

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

  • 1/2 adet kırmızı biber 

  • 1/2 adet kabak 

  • 1/2 adet soğan 

  • 1 adet domates

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Lavaş veya pizza tabanını Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine yerleştirin.

  • Üzerine domates sosunu sürün ve ardından mozzarella peyniri serpin.

  • Doğranmış sebzeleri peynirin üzerine yerleştirin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatları ekleyin.

  • 180°C’de 8-10 dakika pişirin. Peynir eriyip sebzeler hafifçe kızardığında sebzeli pizzanız hazır.

Patates cips

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 160

Malzemeler:

  • 2 adet patates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

  • Patatesleri ince dilimler halinde kesin.

  • Dilimlenmiş patatesleri soğuk suya koyarak nişastasını alın, ardından iyice kurulayın.

  • Zeytinyağı ve tuz ile patatesleri karıştırın. İsteğe bağlı olarak baharat ekleyebilirsiniz.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine patates dilimlerini tek sıra halinde dizin.

  • 160°C’de 10-12 dakika kadar pişirin. Patates cipsleri altın rengi olup çıtır hale gelene kadar pişirmeye devam edin.

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6. Sebzeler ve Börek

6. Sebzeler ve Börek

Sebzeler

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler:

  • 1 adet kabak

  • 1 adet patlıcan

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet sarı biber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Sebzeleri ince uzun dilimler veya yuvarlaklar şeklinde doğrayın.

  • Bir kapta zeytinyağı, tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatları karıştırın. Doğradığınız sebzeleri bu karışıma bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine sebzeleri tek sıra halinde yerleştirin.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Sebzeler hafif kızarıp yumuşadığında hazırdır.

Börek

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler:

  • 2 adet yufka

  • 1 su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri

  • 1/2 demet maydanoz 

  • 1 adet yumurta 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı 

Yapılışı:

  • Yufkaları üçgen şekilde kesin.

  • Bir kapta peyniri ve maydanozu karıştırın. İsteğe bağlı olarak pul biber ekleyebilirsiniz.

  • Üçgen yufkaların geniş kısmına peynirli harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın. Dilerseniz kenarlarını kapatarak sigara böreği şeklinde yapabilirsiniz.

  • Hazırladığınız börekleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı ve zeytinyağı sürün. Çörek otu serpiştirebilirsiniz.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Börekler altın rengi alıp çıtır hale geldiğinde hazırdır.

Görünüşü ve tadı harika olan bu tarifleri afiyetle yiyin!

7. Somon ve Karnabahar Kanatları

7. Somon ve Karnabahar Kanatları

Philips Çift Hazneli Airfryer önceden ayarlanmış pişirme ayarları sayesinde rahat edeceksiniz! Neyi ne kadar sürede pişireceğinizi sizin yerinize düşünen akıllı bir alet olarak yanınızda...

Somon

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler:

  • 2 adet somon fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak 

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • Tuz, karabiber

  • Taze biberiye, kekik

Yapılışı:

  • Somon filetolarını zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, limon suyu, tuz ve karabiber ile marine edin. İsteğe bağlı olarak biberiye veya kekik ekleyebilirsiniz.

  • Marine edilmiş somonları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine yerleştirin.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Somonlar hafif kızarıp içleri yumuşak kaldığında hazırdır.

Karnabahar kanatları

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler:

  • 1 küçük boy karnabahar (çiçeklerine ayrılmış)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Karnabahar çiçeklerini bir kapta zeytinyağı, sarımsak tozu, kırmızı toz biber, tuz ve karabiberle karıştırın. İsteğe bağlı olarak galeta ununa bulayabilirsiniz.

  • Karnabaharları airfryer’ın diğer haznesine yerleştirin.

  • 180°C’de 12-15 dakika kadar pişirin. Karnabaharlar altın rengi alıp çıtır hale geldiğinde hazırdır.

8. Çıtır Tofu ve Sebzeli Köfte

8. Çıtır Tofu ve Sebzeli Köfte

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 18 dakika

Pişirme derecesi: 180Çıtır tofu

Malzemeler:

  • 200 g sert tofu (dilimlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber tozu

Yapılışı:

  • Tofunun fazla suyunu almak için, kağıt havlu ile sarıp birkaç dakika bekletin.

  • Tofuyu küçük küpler halinde kesin.

  • Soya sosu, mısır nişastası, zeytinyağı ve baharatları bir kasede karıştırın.

  • Tofuları bu karışıma bulayın.

Sebzeli Köfte

Malzemeler: 

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 küçük soğan 

  • 1 havuç 

  • 1 diş sarımsak 

  • 2 yemek kaşığı un veya galeta unu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kimyon, pul biber 

  • 1 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

Yapılışı:

  • Haşlanmış nohutu bir çatalla ezin veya mutfak robotunda püre haline getirin.

  • Rendelenmiş soğan, havuç, sarımsak, un, zeytinyağı, baharatlar ve maydanozu ekleyin.

  • Karışımdan köfte şekilleri oluşturun.

9. Sebzeli Quiche ve Elma Dilimleri

9. Sebzeli Quiche ve Elma Dilimleri

Sebzeli Quiche

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler:

  • 1 adet hazır tart hamuru

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı süt

  • 1/2 su bardağı krema

  • 1 küçük soğan 

  • 1 adet kırmızı biber 

  • 1 su bardağı ıspanak veya brokoli 

  • Tuz, karabiber, kekik veya tercih ettiğiniz baharatlar

Yapılışı:

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ısıtın.

  • Tart hamurunu Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine düzgünce yerleştirin.

  • Bir kasede yumurtaları, sütü, kremayı (kullanıyorsanız), tuz ve baharatları çırpın.

  • Kıyılmış soğanı, doğranmış biberi ve sebzeleri karışıma ekleyin.

  • Karışımı tart hamurunun üzerine dökün ve üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 15-20 dakika pişirin. Quiche’in üzeri altın rengini aldığında pişmiş demektir.

Elma Dilimleri

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler:

  • 2 elma

  • 1 yemek kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Elmaları yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve kabuklu olarak dilimleyin.

  • Tarçın, şeker ve zeytinyağını bir kasede karıştırıp elma dilimlerine bulayın.

  • Elma dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin ve 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Yumuşak ve hafif karamelize olana kadar pişirmeye devam edin.

10. Kek ve Tarçınlı Elma Dilimleri

10. Kek ve Tarçınlı Elma Dilimleri

Kek

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 160

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1/4 su bardağı sıvı yağ

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı vanilin

Yapılışı:

  • Bir kapta yumurta ve şekeri beyazlaşana kadar çırpın.

  • Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.

  • Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin. İsteğe bağlı olarak kakao veya limon kabuğu ekleyebilirsiniz.

  • Hazırladığınız kek hamurunu, Philips Çift Hazneli Airfryer'a uygun bir kek kalıbına dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine kek kalıbını yerleştirin ve 160°C’de 20-25 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak içinin piştiğinden emin olun.

Tarçınlı elma dilimleri

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler:

  • 2 adet elma

  • 1 yemek kaşığı toz tarçın

  • 1 yemek kaşığı bal 

  • Bir tutam tuz

  • Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

  • Elmaları yıkayıp kabuğunu soyun ve ince dilimler halinde kesin.

  • Bir kapta elma dilimlerini tarçın, bal ve bir tutam tuzla karıştırın. Limon suyu da ekleyebilirsiniz, bu elmaların kararmasını önler.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ısıtın.

  • Elma dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine tek sıra halinde yerleştirin.

  • 8-10 dakika kadar pişirin, arada bir kontrol ederek yanmamasına dikkat edin. Dışları hafif çıtır, içleri yumuşak olmalı.

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