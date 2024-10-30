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Son Günlerde Her Yerde Duyduğumuz Alibi Şarkısı ve Güçlü Tarzıyla Dikkat Çeken Sevdaliza'dan 12 Şarkı

etiket Son Günlerde Her Yerde Duyduğumuz Alibi Şarkısı ve Güçlü Tarzıyla Dikkat Çeken Sevdaliza'dan 12 Şarkı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 17:31

Güçlü tarzını şarkılarına en iyi şekilde yansıtan Sevdaliza'nın 12 şarkısı bu içerikte!

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1. Alibi

2. Good Torture With Elyanna

3. I Don't Knor Where To Start

4. Nothing Lasts Forever

5. Women Life Freedom

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6. Everything is everything

7. The Grat Hope Design

8. Hıgh Alone

9. Darkest Hour

10. All Rivers At Once

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11. Comet

12. Human Nature

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