Son Günlerde Her Yerde Duyduğumuz Alibi Şarkısı ve Güçlü Tarzıyla Dikkat Çeken Sevdaliza'dan 12 Şarkı
Son Günlerde Her Yerde Duyduğumuz Alibi Şarkısı ve Güçlü Tarzıyla Dikkat Çeken Sevdaliza'dan 12 Şarkı
Güçlü tarzını şarkılarına en iyi şekilde yansıtan Sevdaliza'nın 12 şarkısı bu içerikte!
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1. Alibi
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2. Good Torture With Elyanna
3. I Don't Knor Where To Start
4. Nothing Lasts Forever
5. Women Life Freedom
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6. Everything is everything
7. The Grat Hope Design
8. Hıgh Alone
9. Darkest Hour
10. All Rivers At Once
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