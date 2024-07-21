Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik , Hediye
Son Gün Bugün! Saçlarınıza Hak Ettiği Değeri Verecek İndirimli 10 Saç Şekillendirici

etiket Son Gün Bugün! Saçlarınıza Hak Ettiği Değeri Verecek İndirimli 10 Saç Şekillendirici

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 23:48

Bugün son gün! Saçlarınıza hak ettiği değeri vermek için indirimli 10 saç şekillendirici sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın ve saçlarınıza en iyi bakımı sunun. Şimdi saçlarınızı şekillendirebileceğiniz, onlara parlaklık ve canlılık katacak bu ürünlerle tanışma zamanı. 

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Bu içerik 21.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Remington Advanced Coconut Therapy Saç Düzleştirici , Yeşil S8648

1. Remington Advanced Coconut Therapy Saç Düzleştirici , Yeşil S8648

2.339,81 TL yerine şimdi 1.636,99 TL.

Burada

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Amazon

2. Braun Satin Hair 5 Airstyler

2. Braun Satin Hair 5 Airstyler

2.029,00 TL yerine kampanya kapsamında 1.889 TL.

Buraya tıktık

Amazon

3. Remington Saç Maşası Pro Spiral Curl

3. Remington Saç Maşası Pro Spiral Curl

1.236,25 TL'den 884,99 TL'ye düştü.

Buradan ulaşın

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Amazon

4. Remington S8598 Keratin Protect Akıllı Saç Düzleştirici

4. Remington S8598 Keratin Protect Akıllı Saç Düzleştirici

1.999,00 TL yerine şimdi 1.799,00 TL.

Burada

Amazon

5. Remington AS8901 E51 Hydraluxe 1200W Volum Styler Saç Şekillendirici

5. Remington AS8901 E51 Hydraluxe 1200W Volum Styler Saç Şekillendirici

1.885,00 TL'den %17'lik indirimle 1.572,99 TL'ye düştü.

Buraya tıklayın

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Babyliss AS126E Perfect Finish Hava Üflemeli Saç Şekillendirici Set

6. Babyliss AS126E Perfect Finish Hava Üflemeli Saç Şekillendirici Set

2.489,00 TL'den 2.239,00 TL'ye düştü.

Burada

Amazon

7. Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti BHA530/00

7. Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti BHA530/00

2.455,00 TL yerine şimdi 1.999,00 TL.

Burada

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Amazon

8. Arzum Ar5063 Volume Pro Hava Üflemeli SaÇ Şekillendirici

8. Arzum Ar5063 Volume Pro Hava Üflemeli SaÇ Şekillendirici

1.319,00 TL'den 1.151,10 TL'ye düştü.

Buradan ulaşın

Amazon

9. Philips Düzleştirici Tarak BHH880/00

9. Philips Düzleştirici Tarak BHH880/00

1.579,00 TL yerine şimdi 1.249,00 TL.

Burada

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Amazon

10. Remington S8500 Shine Therapy Saç Düzleştirici

10. Remington S8500 Shine Therapy Saç Düzleştirici

1.798,95 TL yerine şimdi indirimle 1.358,99 TL.

Buraya tıktık

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın